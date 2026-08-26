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Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО за I полугодие выросла втрое

Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО за I полугодие выросла втрое - 26.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО за I полугодие выросла втрое

Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО выросла за прошлое полугодие втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 165,463 миллиарда рублей,... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T14:13+0300

2026-08-26T14:13+0300

2026-08-26T14:13+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО выросла за прошлое полугодие втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 165,463 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка от реализации составила 881,649 миллиарда рублей, увеличившись на 15,8% в годовом выражении. Капитальные затраты компании за январь-июнь составили 59,753 миллиарда рублей, что на 8,9% меньше показателя в аналогичном периоде годом ранее. Долгосрочные обязательства "Татнефти" на конец первого полугодия составили 180,712 миллиарда рублей после 218,18 миллиарда на 31 декабря прошлого года. Краткосрочные обязательства за этот период выросли до 612,885 миллиарда рублей с 591 миллиарда рублей на конец года. "Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России, с головным офисом в Альметьевске. Работает в основном в Татарстане, где добывает нефть и газ и управляет комплексом нефтеперерабатывающих заводов "Танеко".

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нефть, бизнес, татарстан, татнефть