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В Приморье восстановили проезд после подтоплений - 26.08.2026, ПРАЙМ
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В Приморье восстановили проезд после подтоплений
В Приморье восстановили проезд после подтоплений - 26.08.2026, ПРАЙМ
В Приморье восстановили проезд после подтоплений
После снятия ограничений на проезд из-за переливов на дорогах в Тернейском округе, подтопленными остаются только дороги в Пограничном округе Приморья, сообщает... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T03:36+0300
2026-08-26T03:36+0300
бизнес
приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 26 авг - ПРАЙМ. После снятия ограничений на проезд из-за переливов на дорогах в Тернейском округе, подтопленными остаются только дороги в Пограничном округе Приморья, сообщает министерство транспорта края. Во вторник сообщалось о восстановлении проезда после подтоплений дорог в двух округах Приморья. Еще в двух сохранялись ограничения из-за переливов. "Тернейский округ: восстановлен проезд на пятом километре (дороги - ред.) Ключи – Джигит. Вода сходит. Глубина перелива 10-15 сантиметров", - говорится в сообщении краевого минтранса. Проблемы с подтоплениями дорог сохраняются в Пограничном округе. Там ограничен проезд для легковых автомобилей между Нестеровкой и Жариково, нет проезда для грузовиков к Духовскому, затруднен проезд для всех видов транспорта к Сергеевке и между Богуславкой и Жариково из-за переливов и размытий дорожного полотна.
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бизнес, приморье
Бизнес, Приморье
03:36 26.08.2026
 
В Приморье восстановили проезд после подтоплений

Минтранс Приморья: подтопленными остаются только дороги в Пограничном округе

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ВЛАДИВОСТОК, 26 авг - ПРАЙМ. После снятия ограничений на проезд из-за переливов на дорогах в Тернейском округе, подтопленными остаются только дороги в Пограничном округе Приморья, сообщает министерство транспорта края.
Во вторник сообщалось о восстановлении проезда после подтоплений дорог в двух округах Приморья. Еще в двух сохранялись ограничения из-за переливов.
"Тернейский округ: восстановлен проезд на пятом километре (дороги - ред.) Ключи – Джигит. Вода сходит. Глубина перелива 10-15 сантиметров", - говорится в сообщении краевого минтранса.
Проблемы с подтоплениями дорог сохраняются в Пограничном округе. Там ограничен проезд для легковых автомобилей между Нестеровкой и Жариково, нет проезда для грузовиков к Духовскому, затруднен проезд для всех видов транспорта к Сергеевке и между Богуславкой и Жариково из-за переливов и размытий дорожного полотна.
 
БизнесПриморье
 
 
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