https://1prime.ru/20260826/primore-872678992.html

В Приморье восстановили проезд после подтоплений

В Приморье восстановили проезд после подтоплений - 26.08.2026, ПРАЙМ

В Приморье восстановили проезд после подтоплений

После снятия ограничений на проезд из-за переливов на дорогах в Тернейском округе, подтопленными остаются только дороги в Пограничном округе Приморья, сообщает... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T03:36+0300

2026-08-26T03:36+0300

2026-08-26T03:36+0300

бизнес

приморье

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872678992.jpg?1787704574

ВЛАДИВОСТОК, 26 авг - ПРАЙМ. После снятия ограничений на проезд из-за переливов на дорогах в Тернейском округе, подтопленными остаются только дороги в Пограничном округе Приморья, сообщает министерство транспорта края. Во вторник сообщалось о восстановлении проезда после подтоплений дорог в двух округах Приморья. Еще в двух сохранялись ограничения из-за переливов. "Тернейский округ: восстановлен проезд на пятом километре (дороги - ред.) Ключи – Джигит. Вода сходит. Глубина перелива 10-15 сантиметров", - говорится в сообщении краевого минтранса. Проблемы с подтоплениями дорог сохраняются в Пограничном округе. Там ограничен проезд для легковых автомобилей между Нестеровкой и Жариково, нет проезда для грузовиков к Духовскому, затруднен проезд для всех видов транспорта к Сергеевке и между Богуславкой и Жариково из-за переливов и размытий дорожного полотна.

приморье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, приморье