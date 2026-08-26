https://1prime.ru/20260826/primore-872678992.html
В Приморье восстановили проезд после подтоплений
В Приморье восстановили проезд после подтоплений - 26.08.2026, ПРАЙМ
В Приморье восстановили проезд после подтоплений
После снятия ограничений на проезд из-за переливов на дорогах в Тернейском округе, подтопленными остаются только дороги в Пограничном округе Приморья, сообщает... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T03:36+0300
2026-08-26T03:36+0300
2026-08-26T03:36+0300
бизнес
приморье
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872678992.jpg?1787704574
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг - ПРАЙМ. После снятия ограничений на проезд из-за переливов на дорогах в Тернейском округе, подтопленными остаются только дороги в Пограничном округе Приморья, сообщает министерство транспорта края.
Во вторник сообщалось о восстановлении проезда после подтоплений дорог в двух округах Приморья. Еще в двух сохранялись ограничения из-за переливов.
"Тернейский округ: восстановлен проезд на пятом километре (дороги - ред.) Ключи – Джигит. Вода сходит. Глубина перелива 10-15 сантиметров", - говорится в сообщении краевого минтранса.
Проблемы с подтоплениями дорог сохраняются в Пограничном округе. Там ограничен проезд для легковых автомобилей между Нестеровкой и Жариково, нет проезда для грузовиков к Духовскому, затруднен проезд для всех видов транспорта к Сергеевке и между Богуславкой и Жариково из-за переливов и размытий дорожного полотна.
приморье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, приморье
В Приморье восстановили проезд после подтоплений
Минтранс Приморья: подтопленными остаются только дороги в Пограничном округе
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг - ПРАЙМ. После снятия ограничений на проезд из-за переливов на дорогах в Тернейском округе, подтопленными остаются только дороги в Пограничном округе Приморья, сообщает министерство транспорта края.
Во вторник сообщалось о восстановлении проезда после подтоплений дорог в двух округах Приморья. Еще в двух сохранялись ограничения из-за переливов.
"Тернейский округ: восстановлен проезд на пятом километре (дороги - ред.) Ключи – Джигит. Вода сходит. Глубина перелива 10-15 сантиметров", - говорится в сообщении краевого минтранса.
Проблемы с подтоплениями дорог сохраняются в Пограничном округе. Там ограничен проезд для легковых автомобилей между Нестеровкой и Жариково, нет проезда для грузовиков к Духовскому, затруднен проезд для всех видов транспорта к Сергеевке и между Богуславкой и Жариково из-за переливов и размытий дорожного полотна.