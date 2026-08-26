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Россельхознадзор попросил глав семи регионов включить борщевик Сосновского

Россельхознадзор попросил глав семи регионов включить борщевик Сосновского - 26.08.2026, ПРАЙМ

Россельхознадзор попросил глав семи регионов включить борщевик Сосновского

Россельхознадзор обратился к главам семи регионов с просьбой ускорить утверждение перечня инвазивных растений и включить туда борщевик Сосновского, сообщили РИА | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T03:03+0300

2026-08-26T03:03+0300

2026-08-26T03:03+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россельхознадзор обратился к главам семи регионов с просьбой ускорить утверждение перечня инвазивных растений и включить туда борщевик Сосновского, сообщили РИА Новости в Россельхознадзоре. С первого марта 2026 года в России землевладельцы в целях охраны земель должны противодействовать распространению опасных видов инвазивных растений, в числе которых борщевик Сосновского. При этом регионы страны сами утверждают перечни таких растений. На 20 августа 2026 года они утверждены в 64 субъектах России, при этом только в 40 регионах в них включен борщевик. "Несмотря на ежегодное выявление борщевика Сосновского в ряде регионов отсутствуют такие утвержденные перечни: Ивановская, Кировская, Ленинградская, Рязанская, Смоленская области, Пермский край и Коми. В этой связи в июле 2026 года Россельхознадзор подготовил именные письма на губернаторов с просьбой ускорить утверждение перечней и включить в них борщевик Сосновского", - говорится в сообщении. Кроме того, в службе обратили внимание, что борщевик активно растет в том числе вдоль автомобильных и железных дорог, где также необходимо с ним бороться. "Россельхознадзор в марте и июле 2026 года направил письма в Росавтодор и ОАО "РЖД" с просьбой провести соответствующие мероприятия, направленные на борьбу с борщевиком Сосновского", - добавили там.

пермский край

коми

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