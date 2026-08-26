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Россельхознадзор попросил глав семи регионов включить борщевик Сосновского
Россельхознадзор попросил глав семи регионов включить борщевик Сосновского - 26.08.2026, ПРАЙМ
Россельхознадзор попросил глав семи регионов включить борщевик Сосновского
Россельхознадзор обратился к главам семи регионов с просьбой ускорить утверждение перечня инвазивных растений и включить туда борщевик Сосновского, сообщили РИА | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T03:03+0300
2026-08-26T03:03+0300
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ржд
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россельхознадзор обратился к главам семи регионов с просьбой ускорить утверждение перечня инвазивных растений и включить туда борщевик Сосновского, сообщили РИА Новости в Россельхознадзоре.
С первого марта 2026 года в России землевладельцы в целях охраны земель должны противодействовать распространению опасных видов инвазивных растений, в числе которых борщевик Сосновского. При этом регионы страны сами утверждают перечни таких растений. На 20 августа 2026 года они утверждены в 64 субъектах России, при этом только в 40 регионах в них включен борщевик.
"Несмотря на ежегодное выявление борщевика Сосновского в ряде регионов отсутствуют такие утвержденные перечни: Ивановская, Кировская, Ленинградская, Рязанская, Смоленская области, Пермский край и Коми. В этой связи в июле 2026 года Россельхознадзор подготовил именные письма на губернаторов с просьбой ускорить утверждение перечней и включить в них борщевик Сосновского", - говорится в сообщении.
Кроме того, в службе обратили внимание, что борщевик активно растет в том числе вдоль автомобильных и железных дорог, где также необходимо с ним бороться.
"Россельхознадзор в марте и июле 2026 года направил письма в Росавтодор и ОАО "РЖД" с просьбой провести соответствующие мероприятия, направленные на борьбу с борщевиком Сосновского", - добавили там.
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Общество , РОССИЯ, Пермский край, КОМИ, республика Коми, Россельхознадзор, Росавтодор, РЖД
Россельхознадзор попросил глав семи регионов включить борщевик Сосновского
Россельхознадзор попросил регионы ускорить утверждение перечня инвазивных растений
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россельхознадзор обратился к главам семи регионов с просьбой ускорить утверждение перечня инвазивных растений и включить туда борщевик Сосновского, сообщили РИА Новости в Россельхознадзоре.
С первого марта 2026 года в России землевладельцы в целях охраны земель должны противодействовать распространению опасных видов инвазивных растений, в числе которых борщевик Сосновского. При этом регионы страны сами утверждают перечни таких растений. На 20 августа 2026 года они утверждены в 64 субъектах России, при этом только в 40 регионах в них включен борщевик.
"Несмотря на ежегодное выявление борщевика Сосновского в ряде регионов отсутствуют такие утвержденные перечни: Ивановская, Кировская, Ленинградская, Рязанская, Смоленская области, Пермский край и Коми. В этой связи в июле 2026 года Россельхознадзор подготовил именные письма на губернаторов с просьбой ускорить утверждение перечней и включить в них борщевик Сосновского", - говорится в сообщении.
Кроме того, в службе обратили внимание, что борщевик активно растет в том числе вдоль автомобильных и железных дорог, где также необходимо с ним бороться.
"Россельхознадзор в марте и июле 2026 года направил письма в Росавтодор и ОАО "РЖД" с просьбой провести соответствующие мероприятия, направленные на борьбу с борщевиком Сосновского", - добавили там.