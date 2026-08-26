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Минэнерго рассказало об экспорте российского угля

Минэнерго рассказало об экспорте российского угля - 26.08.2026, ПРАЙМ

Минэнерго рассказало об экспорте российского угля

Россия входит в число крупнейших мировых экспортеров угля и занимает третье место по объему поставок, сообщило Минэнерго. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T19:17+0300

2026-08-26T19:17+0300

2026-08-26T19:18+0300

нефть

дальний восток

сергей цивилев

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россия входит в число крупнейших мировых экспортеров угля и занимает третье место по объему поставок, сообщило Минэнерго. "Отрасль играет значимую роль в обеспечении внутреннего спроса, в том числе со стороны энергетики и металлургии, и сохраняет прочные позиции на внешних рынках. Россия входит в число крупнейших мировых экспортеров угля, занимая третье место по объемам поставок", - говорится в сообщении российского министерства. Минэнерго отметило, что на долю угля приходится около 15% выработки электроэнергии и 25% производства тепла в России. В Сибири и на Дальнем Востоке эти показатели еще выше, они составляют около 50% и 70% соответственно. Угольная промышленность обеспечивает занятость порядка 160 тысяч человек, с учетом смежных отраслей - около 500 тысяч человек, добавило Минэнерго России. По словам министра энергетики Сергея Цивилева, предприятия угольной промышленности, несмотря на внешние вызовы, обеспечивают энергетическую безопасность страны, модернизируют производство, внедряют современные технологии, повышают уровень промышленной безопасности и экологической ответственности.

дальний восток

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, дальний восток, сергей цивилев