Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго рассказало об экспорте российского угля - 26.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260826/rossija-872710087.html
Минэнерго рассказало об экспорте российского угля
Минэнерго рассказало об экспорте российского угля - 26.08.2026, ПРАЙМ
Минэнерго рассказало об экспорте российского угля
Россия входит в число крупнейших мировых экспортеров угля и занимает третье место по объему поставок, сообщило Минэнерго. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T19:17+0300
2026-08-26T19:18+0300
нефть
дальний восток
сергей цивилев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872710087.jpg?1787761131
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россия входит в число крупнейших мировых экспортеров угля и занимает третье место по объему поставок, сообщило Минэнерго. "Отрасль играет значимую роль в обеспечении внутреннего спроса, в том числе со стороны энергетики и металлургии, и сохраняет прочные позиции на внешних рынках. Россия входит в число крупнейших мировых экспортеров угля, занимая третье место по объемам поставок", - говорится в сообщении российского министерства. Минэнерго отметило, что на долю угля приходится около 15% выработки электроэнергии и 25% производства тепла в России. В Сибири и на Дальнем Востоке эти показатели еще выше, они составляют около 50% и 70% соответственно. Угольная промышленность обеспечивает занятость порядка 160 тысяч человек, с учетом смежных отраслей - около 500 тысяч человек, добавило Минэнерго России. По словам министра энергетики Сергея Цивилева, предприятия угольной промышленности, несмотря на внешние вызовы, обеспечивают энергетическую безопасность страны, модернизируют производство, внедряют современные технологии, повышают уровень промышленной безопасности и экологической ответственности.
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, дальний восток, сергей цивилев
Нефть, Дальний Восток, Сергей Цивилев
19:17 26.08.2026 (обновлено: 19:18 26.08.2026)
 
Минэнерго рассказало об экспорте российского угля

Минэнерго: Россия занимает третье место по объему поставок угля

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россия входит в число крупнейших мировых экспортеров угля и занимает третье место по объему поставок, сообщило Минэнерго.
"Отрасль играет значимую роль в обеспечении внутреннего спроса, в том числе со стороны энергетики и металлургии, и сохраняет прочные позиции на внешних рынках. Россия входит в число крупнейших мировых экспортеров угля, занимая третье место по объемам поставок", - говорится в сообщении российского министерства.
Минэнерго отметило, что на долю угля приходится около 15% выработки электроэнергии и 25% производства тепла в России. В Сибири и на Дальнем Востоке эти показатели еще выше, они составляют около 50% и 70% соответственно.
Угольная промышленность обеспечивает занятость порядка 160 тысяч человек, с учетом смежных отраслей - около 500 тысяч человек, добавило Минэнерго России.
По словам министра энергетики Сергея Цивилева, предприятия угольной промышленности, несмотря на внешние вызовы, обеспечивают энергетическую безопасность страны, модернизируют производство, внедряют современные технологии, повышают уровень промышленной безопасности и экологической ответственности.
 
НефтьДальний ВостокСергей Цивилев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала