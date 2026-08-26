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Нефтяные месторождения в Хасака передадут правительству Сирии, пишут СМИ - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Нефтяные месторождения в Хасака передадут правительству Сирии, пишут СМИ
Нефтяные месторождения в Хасака передадут правительству Сирии, пишут СМИ - 26.08.2026, ПРАЙМ
Нефтяные месторождения в Хасака передадут правительству Сирии, пишут СМИ
Сирийские демократические силы (СДС) планируют передать под контроль сирийского правительства все нефтяные месторождения и скважины в провинции Хасака 10... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T16:52+0300
2026-08-26T16:52+0300
нефть
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Сирийские демократические силы (СДС) планируют передать под контроль сирийского правительства все нефтяные месторождения и скважины в провинции Хасака 10 сентября, сообщил сирийский телеканал Syria TV со ссылкой на источники. "Достигнутое соглашение предусматривает полную передачу всех нефтяных месторождений и скважин в провинции Хасака сирийскому правительству 10 сентября", - говорится в сообщении телеканала. По данным источников, соглашение окончательно утверждено, однако детали механизма передачи, а также договоренности об управлении объектами и их охране после завершения процесса пока не раскрываются. Командующий Сирийскими демократическими силами Мазлум Абди ранее заявил о роспуске СДС, курдской автономной администрации и всех подчиненных им военных и гражданских формирований, а также об их полной интеграции в институты государства.
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нефть
Нефть
16:52 26.08.2026
 
Нефтяные месторождения в Хасака передадут правительству Сирии, пишут СМИ

Syria TV: СДС передадут правительству все нефтяные месторождения в провинции Хасака

© fotolia.com / ZerrinФлаг Сирии
Флаг Сирии - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© fotolia.com / Zerrin
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Сирийские демократические силы (СДС) планируют передать под контроль сирийского правительства все нефтяные месторождения и скважины в провинции Хасака 10 сентября, сообщил сирийский телеканал Syria TV со ссылкой на источники.
"Достигнутое соглашение предусматривает полную передачу всех нефтяных месторождений и скважин в провинции Хасака сирийскому правительству 10 сентября", - говорится в сообщении телеканала.
По данным источников, соглашение окончательно утверждено, однако детали механизма передачи, а также договоренности об управлении объектами и их охране после завершения процесса пока не раскрываются.
Командующий Сирийскими демократическими силами Мазлум Абди ранее заявил о роспуске СДС, курдской автономной администрации и всех подчиненных им военных и гражданских формирований, а также об их полной интеграции в институты государства.
 
Нефть
 
 
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