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Нефтяные месторождения в Хасака передадут правительству Сирии, пишут СМИ

Нефтяные месторождения в Хасака передадут правительству Сирии, пишут СМИ - 26.08.2026, ПРАЙМ

Нефтяные месторождения в Хасака передадут правительству Сирии, пишут СМИ

Сирийские демократические силы (СДС) планируют передать под контроль сирийского правительства все нефтяные месторождения и скважины в провинции Хасака 10... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T16:52+0300

2026-08-26T16:52+0300

2026-08-26T16:52+0300

нефть

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Сирийские демократические силы (СДС) планируют передать под контроль сирийского правительства все нефтяные месторождения и скважины в провинции Хасака 10 сентября, сообщил сирийский телеканал Syria TV со ссылкой на источники. "Достигнутое соглашение предусматривает полную передачу всех нефтяных месторождений и скважин в провинции Хасака сирийскому правительству 10 сентября", - говорится в сообщении телеканала. По данным источников, соглашение окончательно утверждено, однако детали механизма передачи, а также договоренности об управлении объектами и их охране после завершения процесса пока не раскрываются. Командующий Сирийскими демократическими силами Мазлум Абди ранее заявил о роспуске СДС, курдской автономной администрации и всех подчиненных им военных и гражданских формирований, а также об их полной интеграции в институты государства.

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нефть