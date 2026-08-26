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В ЦБ рассказали о структурном дефиците ликвидности в банковском секторе - 26.08.2026, ПРАЙМ
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В ЦБ рассказали о структурном дефиците ликвидности в банковском секторе
В ЦБ рассказали о структурном дефиците ликвидности в банковском секторе - 26.08.2026, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали о структурном дефиците ликвидности в банковском секторе
Структурный дефицит ликвидности, наблюдающийся в банковском секторе с конца 2025 года, не помешает банкам кредитовать экономику и выплачивать проценты по... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T00:32+0300
2026-08-26T00:32+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Структурный дефицит ликвидности, наблюдающийся в банковском секторе с конца 2025 года, не помешает банкам кредитовать экономику и выплачивать проценты по вкладам, заявили "Известиям" в пресс-службе Центрального банка России. Ранее эксперты объяснили РИА Новости, что дефицит ликвидности у банков, достигший максимума с весны 2022 года, сложился из-за более активного кредитования, при этом у банков нет проблем с выполнением своих обязательств. "С конца 2025 года в банковском секторе наблюдается структурный дефицит ликвидности... В прошлый раз с нехваткой ликвидности рынок столкнулся в 2012-2017 годах. Ни тогда, ни сейчас это никак не мешало банкам кредитовать экономику и выплачивать проценты по вкладам", - пишут "Известия" со ссылкой на ЦБ. В материале издания отмечается, что дефицит ликвидности означает недостаток у банков свободных денег для проведения операций, что вынуждает активнее занимать средства у ЦБ и других участников рынка, привлекать деньги клиентов. Согласно информационно-аналитическому комментарию Банка России "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП", потребность российских банков в ликвидности в июле 2026 года не изменилась по сравнению с июнем и по-прежнему составила 5,1 триллиона рублей.
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банки, финансы, центральные банки, центральный банк, банк россии
Банки, Финансы, центральные банки, Центральный банк, Банк России
00:32 26.08.2026
 
В ЦБ рассказали о структурном дефиците ликвидности в банковском секторе

ЦБ: структурный дефицит ликвидности не помешает банкам кредитовать экономику

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Структурный дефицит ликвидности, наблюдающийся в банковском секторе с конца 2025 года, не помешает банкам кредитовать экономику и выплачивать проценты по вкладам, заявили "Известиям" в пресс-службе Центрального банка России.
Ранее эксперты объяснили РИА Новости, что дефицит ликвидности у банков, достигший максимума с весны 2022 года, сложился из-за более активного кредитования, при этом у банков нет проблем с выполнением своих обязательств.
"С конца 2025 года в банковском секторе наблюдается структурный дефицит ликвидности... В прошлый раз с нехваткой ликвидности рынок столкнулся в 2012-2017 годах. Ни тогда, ни сейчас это никак не мешало банкам кредитовать экономику и выплачивать проценты по вкладам", - пишут "Известия" со ссылкой на ЦБ.
В материале издания отмечается, что дефицит ликвидности означает недостаток у банков свободных денег для проведения операций, что вынуждает активнее занимать средства у ЦБ и других участников рынка, привлекать деньги клиентов.
Согласно информационно-аналитическому комментарию Банка России "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП", потребность российских банков в ликвидности в июле 2026 года не изменилась по сравнению с июнем и по-прежнему составила 5,1 триллиона рублей.
 
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