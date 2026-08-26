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Узбекистан увеличил экспорт лимонов в Россию - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Узбекистан увеличил экспорт лимонов в Россию
Узбекистан увеличил экспорт лимонов в Россию - 26.08.2026, ПРАЙМ
Узбекистан увеличил экспорт лимонов в Россию
Узбекистан в январе-июне 2026 года увеличил экспорт лимонов в Россию в 1,56 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,7 тысячи тонн, следует... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T19:26+0300
2026-08-26T19:37+0300
россия
узбекистан
казахстан
киргизия
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ТАШКЕНТ, 26 авг – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июне 2026 года увеличил экспорт лимонов в Россию в 1,56 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,7 тысячи тонн, следует из данных национального комитета по статистике республики. "В январе–июне 2026 года Узбекистан экспортировал за рубеж 4,1 тысячи тонн лимонов на сумму 4,2 миллиона долларов. Этот показатель увеличился в 2,2 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статистического ведомства. По данным статистики, в Россию было поставлено 1,7 тысячи тонн, или 41,5% от всего экспорта республики. Ранее ведомство сообщало, что в январе-июне 2025 года поставки в РФ составляли 1,087 тысячи тонн. Таким образом, рост составил 1,56 раза, а экспорт в РФ занял второе место среди стран, куда поставляют лимоны из Узбекистана. Среди стран-импортеров узбекистанского лимона в первом полугодии лидировал Казахстан – 2,3 тысячи тонн (+3,1 раза), в тройку входила Киргизия – 163,7 тонн (+2 раза). В апреле 2025 года на фоне ажиотажа на рынке лимонов в РФ кабмин Узбекистана утвердил программу мер по поддержке лимонной отрасли в стране
узбекистан
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россия, узбекистан, казахстан, киргизия
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ
19:26 26.08.2026 (обновлено: 19:37 26.08.2026)
 
Узбекистан увеличил экспорт лимонов в Россию

Узбекистан в январе-июне 2026 года увеличил экспорт лимонов в Россию в 1,56 раза

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ТАШКЕНТ, 26 авг – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июне 2026 года увеличил экспорт лимонов в Россию в 1,56 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,7 тысячи тонн, следует из данных национального комитета по статистике республики.
"В январе–июне 2026 года Узбекистан экспортировал за рубеж 4,1 тысячи тонн лимонов на сумму 4,2 миллиона долларов. Этот показатель увеличился в 2,2 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статистического ведомства.
По данным статистики, в Россию было поставлено 1,7 тысячи тонн, или 41,5% от всего экспорта республики. Ранее ведомство сообщало, что в январе-июне 2025 года поставки в РФ составляли 1,087 тысячи тонн. Таким образом, рост составил 1,56 раза, а экспорт в РФ занял второе место среди стран, куда поставляют лимоны из Узбекистана.
Среди стран-импортеров узбекистанского лимона в первом полугодии лидировал Казахстан – 2,3 тысячи тонн (+3,1 раза), в тройку входила Киргизия – 163,7 тонн (+2 раза).
В апреле 2025 года на фоне ажиотажа на рынке лимонов в РФ кабмин Узбекистана утвердил программу мер по поддержке лимонной отрасли в стране
 
РОССИЯУЗБЕКИСТАНКАЗАХСТАНКИРГИЗИЯ
 
 
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