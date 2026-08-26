https://1prime.ru/20260826/vlasti-872678105.html

Власти Мексики запретили разведку и добычу полезных ископаемых

Власти Мексики запретили разведку и добычу полезных ископаемых - 26.08.2026, ПРАЙМ

Власти Мексики запретили разведку и добычу полезных ископаемых

Власти Мексики запретили разведку и добычу полезных ископаемых на территориях, имеющих статус особо охраняемых природных зон, сообщила в интервью РИА Новости... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T01:17+0300

2026-08-26T01:17+0300

2026-08-26T01:17+0300

нефть

мексика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872678105.jpg?1787696270

МЕХИКО, 26 авг - ПРАЙМ. Власти Мексики запретили разведку и добычу полезных ископаемых на территориях, имеющих статус особо охраняемых природных зон, сообщила в интервью РИА Новости министр окружающей среды и природных ресурсов страны Алисия Барсена. "Мы только что издали указ, согласно которому больше не будет ни разведки, ни добычи, ни какой-либо другой горнодобывающей деятельности на охраняемых природных территориях", - заявила Барсена. По словам министра, власти намерены искать территории, где горнодобывающие проекты можно реализовывать без полного разрушительного воздействия на среду. При этом, подчеркнула она, для таких проектов должны предусматриваться программы восстановления окружающей среды. Новый указ министерства окружающей среды и природных ресурсов (Semarnat) запрещает предоставление экологических разрешений на разведку, добычу и обогащение полезных ископаемых на федеральных охраняемых природных территориях. Запрет распространяется в том числе на владельцев концессий, полученных до реформы горного законодательства 2023 года. Кроме того, отходы горнодобывающей и металлургической промышленности теперь запрещается размещать на охраняемых природных территориях, водно-болотных угодьях, в руслах рек и федеральных водных зонах. Барсена связала решение властей с необходимостью изменить подход к экономическому развитию страны. По ее словам, Мексика должна добиться сочетания экономического роста с экологической устойчивостью, а природное наследие следует рассматривать как часть экономической инфраструктуры страны. "Взаимосвязь экономики и окружающей среды должна стать альтернативной моделью развития. Я определенно считаю, что это должна быть альтернативная модель, основанная на двух принципах: социальном равенстве и экологической устойчивости", - сказала министр. В настоящее время в Мексике насчитывается 232 федеральные особо охраняемые природные территории. Правительство планирует расширить площадь охраняемых земель примерно с 99 миллионов до 154 миллионов гектаров к 2030 году.

мексика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мексика