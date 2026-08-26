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Власти Мексики вернули 4,475 миллиарда кубометров воды - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Власти Мексики вернули 4,475 миллиарда кубометров воды
Власти Мексики вернули 4,475 миллиарда кубометров воды - 26.08.2026, ПРАЙМ
Власти Мексики вернули 4,475 миллиарда кубометров воды
Власти Мексики продолжают пересмотр ранее выданных концессий на использование водных ресурсов и уже вернули в распоряжение страны около 4,475 миллиарда... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T02:39+0300
2026-08-26T02:39+0300
нефть
мексика
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МЕХИКО, 26 авг - ПРАЙМ. Власти Мексики продолжают пересмотр ранее выданных концессий на использование водных ресурсов и уже вернули в распоряжение страны около 4,475 миллиарда кубометров воды, сообщила в интервью РИА Новости министр окружающей среды и природных ресурсов Алисия Барсена. "Были возвращены миллионы кубометров воды по выданным ранее концессиям, и теперь эти концессии пересматриваются. Таким образом, государству возвращается очень значительный объем воды, который можно распределять для потребления людьми, отдавая приоритет человеческому потреблению", - сказала Барсена. Она назвала упорядочение водных ресурсов одним из ключевых направлений политики правительства на фоне водного кризиса, поскольку они могут распределяться более рационально. В интервью министр уточнила, что речь идет примерно о 4,475 миллиарда кубометров возвращенной воды. Национальная комиссия по водным ресурсам Conagua ранее сообщала, что этот процесс происходит в рамках национального соглашения о праве человека на воду, упорядочения концессий, административных санкций и добровольного отказа пользователей от части прав. По данным министерства окружающей среды и природных ресурсов Мексики (Semarnat), с октября 2024 года Conagua продвинулась в упорядочении и модернизации режима концессий и проверила 90% действующих документов - около 539 тысяч титулов. Барсена пояснила, что в отдельных случаях оросительные районы не платили установленные платежи за воду и при этом перепродавали ресурс частным образом. В качестве примера она привела ситуацию, когда оросительный район Мехикали продавал воду Тихуане. Правительство одновременно модернизирует оросительные системы, поскольку, по словам Барсены, вода в них использовалась расточительно. Кроме того, власти расширили возможности использования очищенных сточных вод, которые теперь можно непосредственно использовать в горнодобывающей промышленности, что должно снизить потребление питьевой воды. "Мы больше не должны заниматься никакой горнодобычей с использованием питьевой воды. Никакой. Все должно делаться с использованием сточных вод", - подчеркнула министр.
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нефть, мексика
Нефть, МЕКСИКА
02:39 26.08.2026
 
Власти Мексики вернули 4,475 миллиарда кубометров воды

Власти Мексики вернули в распоряжение страны около 4,475 миллиарда кубометров воды

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МЕХИКО, 26 авг - ПРАЙМ. Власти Мексики продолжают пересмотр ранее выданных концессий на использование водных ресурсов и уже вернули в распоряжение страны около 4,475 миллиарда кубометров воды, сообщила в интервью РИА Новости министр окружающей среды и природных ресурсов Алисия Барсена.
"Были возвращены миллионы кубометров воды по выданным ранее концессиям, и теперь эти концессии пересматриваются. Таким образом, государству возвращается очень значительный объем воды, который можно распределять для потребления людьми, отдавая приоритет человеческому потреблению", - сказала Барсена.
Она назвала упорядочение водных ресурсов одним из ключевых направлений политики правительства на фоне водного кризиса, поскольку они могут распределяться более рационально.
В интервью министр уточнила, что речь идет примерно о 4,475 миллиарда кубометров возвращенной воды. Национальная комиссия по водным ресурсам Conagua ранее сообщала, что этот процесс происходит в рамках национального соглашения о праве человека на воду, упорядочения концессий, административных санкций и добровольного отказа пользователей от части прав.
По данным министерства окружающей среды и природных ресурсов Мексики (Semarnat), с октября 2024 года Conagua продвинулась в упорядочении и модернизации режима концессий и проверила 90% действующих документов - около 539 тысяч титулов.
Барсена пояснила, что в отдельных случаях оросительные районы не платили установленные платежи за воду и при этом перепродавали ресурс частным образом. В качестве примера она привела ситуацию, когда оросительный район Мехикали продавал воду Тихуане.
Правительство одновременно модернизирует оросительные системы, поскольку, по словам Барсены, вода в них использовалась расточительно. Кроме того, власти расширили возможности использования очищенных сточных вод, которые теперь можно непосредственно использовать в горнодобывающей промышленности, что должно снизить потребление питьевой воды.
"Мы больше не должны заниматься никакой горнодобычей с использованием питьевой воды. Никакой. Все должно делаться с использованием сточных вод", - подчеркнула министр.
 
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