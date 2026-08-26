https://1prime.ru/20260826/yuan-872683394.html

Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,53 рубля

Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,53 рубля - 26.08.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,53 рубля

Курс рубля в начале торгов среды снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 12,53 рубля, следует из данных Московской биржи. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T10:08+0300

2026-08-26T10:08+0300

2026-08-26T10:08+0300

китайский юань

рынок

юань

торги

биржевые торги

мосбиржа

валюта

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872683394.jpg?1787728118

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 12,53 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 12,53 рубля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, юань, торги, биржевые торги, мосбиржа, валюта