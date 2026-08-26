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Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,53 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,53 рубля - 26.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,53 рубля
Курс рубля в начале торгов среды снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 12,53 рубля, следует из данных Московской биржи. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T10:08+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 12,53 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 12,53 рубля.
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рынок, юань, торги, биржевые торги, мосбиржа, валюта
Китайский юань, Рынок, юань, Торги, биржевые торги, Мосбиржа, валюта
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,53 рубля
Курс юаня на Мосбирже в начале дня вырос до 12,53 рубля