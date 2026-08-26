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Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,6 рубля

Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,6 рубля - 26.08.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,6 рубля

Курс рубля по итогам торгов среды снизился к юаню, китайская валюта завершила торги на отметке 12,6 рубля, следует из данных Московской биржи. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T19:12+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов среды снизился к юаню, китайская валюта завершила торги на отметке 12,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 11 копеек, закрыв торги на отметке 12,6 рубля.

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рынок, юань, россия, мосбиржа, рубль, курсы валют, валюта