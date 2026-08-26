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Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,6 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,6 рубля - 26.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,6 рубля
Курс рубля по итогам торгов среды снизился к юаню, китайская валюта завершила торги на отметке 12,6 рубля, следует из данных Московской биржи. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T19:12+0300
2026-08-26T19:12+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов среды снизился к юаню, китайская валюта завершила торги на отметке 12,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 11 копеек, закрыв торги на отметке 12,6 рубля.
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Китайский юань, Рынок, юань, РОССИЯ, Мосбиржа, рубль, Курсы валют, валюта
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,6 рубля
Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже вырос на 11 копеек, до 12,6 рубля