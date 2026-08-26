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Запасы нефти в США выросли на 0,1 миллиона баррелей

Запасы нефти в США выросли на 0,1 миллиона баррелей - 26.08.2026, ПРАЙМ

Запасы нефти в США выросли на 0,1 миллиона баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 21 августа, выросли на 0,1 миллиона баррелей - до 428,9 миллиона | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T17:49+0300

2026-08-26T17:49+0300

2026-08-26T17:54+0300

нефть

сша

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 21 августа, выросли на 0,1 миллиона баррелей - до 428,9 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя на 0,6 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 22,4 миллиона баррелей с 21,3 миллиона.Запасы бензина сократились на 2,5 миллиона баррелей (на 1,2%) - до 206,8 миллиона. Ожидалось снижение на 0,7 миллиона баррелей. А запасы дистиллятов опустились на 2,2 миллиона баррелей (на 2,1%) - до 103,4 миллиона. Аналитики прогнозировали снижение на 1,6 миллиона баррелей.

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нефть, сша