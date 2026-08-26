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Запасы дизеля в США упали до рекордно низкого уровня для августа - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Запасы дизеля в США упали до рекордно низкого уровня для августа
Запасы дизеля в США упали до рекордно низкого уровня для августа - 26.08.2026, ПРАЙМ
Запасы дизеля в США упали до рекордно низкого уровня для августа
Запасы дистиллятов - категории, в которую в первую очередь входит дизельное топливо, - в США на конец недели по 21 августа упали до исторического минимума для... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T22:00+0300
2026-08-26T22:04+0300
нефть
мировая экономика
сша
иран
ормузский пролив
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Запасы дистиллятов - категории, в которую в первую очередь входит дизельное топливо, - в США на конец недели по 21 августа упали до исторического минимума для текущего месяца в 103,391 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Значение предыдущей недели стало самым низким для августа за всю историю ведения статистики американским минэнерго с 1982 года. Как отмечает агентство Блумберг, мировой спрос на дизельное топливо обычно достигает пика примерно в октябре, когда начало зимнего отопительного сезона и уборка урожая в Севером полушарии совпадают с посевной кампанией в Южном полушарии. Рост спроса на топливо на фоне критически низких запасов может подтолкнуть цены еще выше, добавляет агентство. Конфликт США и Ирана всколыхнул энергетические рынки, однако поставки нефти оказались более устойчивыми, чем поставки нефтепродуктов, указывает Блумберг. Экспорт нефтепродуктов через Ормузский пролив на этом фоне сократился практически до нуля.
сша
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нефть, мировая экономика, сша, иран, ормузский пролив
Нефть, Мировая экономика, США, ИРАН, Ормузский пролив
22:00 26.08.2026 (обновлено: 22:04 26.08.2026)
 
Запасы дизеля в США упали до рекордно низкого уровня для августа

Минэнерго США: запасы дизеля упали до исторического минимума для августа

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Запасы дистиллятов - категории, в которую в первую очередь входит дизельное топливо, - в США на конец недели по 21 августа упали до исторического минимума для текущего месяца в 103,391 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Значение предыдущей недели стало самым низким для августа за всю историю ведения статистики американским минэнерго с 1982 года.
Как отмечает агентство Блумберг, мировой спрос на дизельное топливо обычно достигает пика примерно в октябре, когда начало зимнего отопительного сезона и уборка урожая в Севером полушарии совпадают с посевной кампанией в Южном полушарии. Рост спроса на топливо на фоне критически низких запасов может подтолкнуть цены еще выше, добавляет агентство.
Конфликт США и Ирана всколыхнул энергетические рынки, однако поставки нефти оказались более устойчивыми, чем поставки нефтепродуктов, указывает Блумберг. Экспорт нефтепродуктов через Ормузский пролив на этом фоне сократился практически до нуля.
 
НефтьМировая экономикаСШАИРАНОрмузский пролив
 
 
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