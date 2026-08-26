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Запасы дизеля в США упали до рекордно низкого уровня для августа

Запасы дизеля в США упали до рекордно низкого уровня для августа - 26.08.2026, ПРАЙМ

Запасы дизеля в США упали до рекордно низкого уровня для августа

Запасы дистиллятов - категории, в которую в первую очередь входит дизельное топливо, - в США на конец недели по 21 августа упали до исторического минимума для... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T22:00+0300

2026-08-26T22:00+0300

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нефть

мировая экономика

сша

иран

ормузский пролив

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Запасы дистиллятов - категории, в которую в первую очередь входит дизельное топливо, - в США на конец недели по 21 августа упали до исторического минимума для текущего месяца в 103,391 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Значение предыдущей недели стало самым низким для августа за всю историю ведения статистики американским минэнерго с 1982 года. Как отмечает агентство Блумберг, мировой спрос на дизельное топливо обычно достигает пика примерно в октябре, когда начало зимнего отопительного сезона и уборка урожая в Севером полушарии совпадают с посевной кампанией в Южном полушарии. Рост спроса на топливо на фоне критически низких запасов может подтолкнуть цены еще выше, добавляет агентство. Конфликт США и Ирана всколыхнул энергетические рынки, однако поставки нефти оказались более устойчивыми, чем поставки нефтепродуктов, указывает Блумберг. Экспорт нефтепродуктов через Ормузский пролив на этом фоне сократился практически до нуля.

сша

иран

ормузский пролив

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нефть, мировая экономика, сша, иран, ормузский пролив