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На рынке затеплилась надежда - 26.08.2026, ПРАЙМ
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На рынке затеплилась надежда
На рынке затеплилась надежда - 26.08.2026, ПРАЙМ
На рынке затеплилась надежда
Индекс Мосбиржи на минимуме сессии подлетал к 2063 пунктам, а потом резко ушел вверх, к 2146 пунктам, и в моменте со дна было +4%. Это была спекулятивная... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T10:39+0300
2026-08-26T10:39+0300
рынок
ватикан
москва
михаил зельцер
татнефть
лукойл
мосбиржа
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на минимуме сессии подлетал к 2063 пунктам, а потом резко ушел вверх, к 2146 пунктам, и в моменте со дна было +4%. Это была спекулятивная реакция на информацию о визитах главы дипломатии Ватикана и руководителя ЦРУ в Москву. Биржевики в этом разглядели признак деэскалации и принялись покупать дешевые активы. Правда, надолго запала не хватило — комментариев по итогам встреч не было, и сегодня утром бенчмарк снова под 2100 пункта. Уровень технически критически важный — здесь трендовая опора. Закрытие сессии может быть показательным.Слабее рынка — акции банка ВТБ. При локальном ралли индекса они умудрились обновить абсолютные минимумы, у 50,55 рубля, а отскочили по итогам сессии лишь на полпроцента. Сентимент там слабый из-за неопределенности с допэмиссией акций.Сильнее рынка — акции Татнефти и ЛУКОЙЛа. Бумаги нефтяников прибавили по 3% несмотря на падение нефти почти на 5%. Причина игнорирования курса сырья — локальное сжатие геополитической риск-премии. Сегодня из-за нехватки сигналов с внешнего политического контура и при продолжающемся падении барреля курсы акций наверняка откатят вниз. Бумаги Татнефти могут быстро вернуться на поддержку 520 рублей, а ЛУКОЙЛа — к 4200 рублей.Рубль локально изменчив, но среднесрочно под сильным давлением — вчера доллар и евро от ЦБ подскочили свыше процента, к 84,5 и 98,5 соответственно, а вот биржевой юань после утреннего роста над 12,6 по итогам дня упал под 12,5. Фактор смены краткосрочного сентимента — та же пресловутая острая геополитика. До конца летнего сезона курсы могут остаться вблизи текущих уровней.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
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40
рынок, ватикан, москва, михаил зельцер, татнефть, лукойл, мосбиржа
Рынок, ВАТИКАН, МОСКВА, Михаил Зельцер, Татнефть, Лукойл, Мосбиржа
10:39 26.08.2026
 
На рынке затеплилась надежда

Эксперт Зельцер: отскок на 4% был спекулятивным, без итогов встреч рост не закрепится

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на минимуме сессии подлетал к 2063 пунктам, а потом резко ушел вверх, к 2146 пунктам, и в моменте со дна было +4%. Это была спекулятивная реакция на информацию о визитах главы дипломатии Ватикана и руководителя ЦРУ в Москву. Биржевики в этом разглядели признак деэскалации и принялись покупать дешевые активы. Правда, надолго запала не хватило — комментариев по итогам встреч не было, и сегодня утром бенчмарк снова под 2100 пункта. Уровень технически критически важный — здесь трендовая опора. Закрытие сессии может быть показательным.
Слабее рынка — акции банка ВТБ. При локальном ралли индекса они умудрились обновить абсолютные минимумы, у 50,55 рубля, а отскочили по итогам сессии лишь на полпроцента. Сентимент там слабый из-за неопределенности с допэмиссией акций.
Сильнее рынка — акции Татнефти и ЛУКОЙЛа. Бумаги нефтяников прибавили по 3% несмотря на падение нефти почти на 5%. Причина игнорирования курса сырья — локальное сжатие геополитической риск-премии. Сегодня из-за нехватки сигналов с внешнего политического контура и при продолжающемся падении барреля курсы акций наверняка откатят вниз. Бумаги Татнефти могут быстро вернуться на поддержку 520 рублей, а ЛУКОЙЛа — к 4200 рублей.
Рубль локально изменчив, но среднесрочно под сильным давлением — вчера доллар и евро от ЦБ подскочили свыше процента, к 84,5 и 98,5 соответственно, а вот биржевой юань после утреннего роста над 12,6 по итогам дня упал под 12,5. Фактор смены краткосрочного сентимента — та же пресловутая острая геополитика. До конца летнего сезона курсы могут остаться вблизи текущих уровней.

Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
 
РынокВАТИКАНМОСКВАМихаил ЗельцерТатнефтьЛукойлМосбиржа
 
 
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