На рынке затеплилась надежда
Эксперт Зельцер: отскок на 4% был спекулятивным, без итогов встреч рост не закрепится
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на минимуме сессии подлетал к 2063 пунктам, а потом резко ушел вверх, к 2146 пунктам, и в моменте со дна было +4%. Это была спекулятивная реакция на информацию о визитах главы дипломатии Ватикана и руководителя ЦРУ в Москву. Биржевики в этом разглядели признак деэскалации и принялись покупать дешевые активы. Правда, надолго запала не хватило — комментариев по итогам встреч не было, и сегодня утром бенчмарк снова под 2100 пункта. Уровень технически критически важный — здесь трендовая опора. Закрытие сессии может быть показательным.
Слабее рынка — акции банка ВТБ. При локальном ралли индекса они умудрились обновить абсолютные минимумы, у 50,55 рубля, а отскочили по итогам сессии лишь на полпроцента. Сентимент там слабый из-за неопределенности с допэмиссией акций.
Сильнее рынка — акции Татнефти и ЛУКОЙЛа. Бумаги нефтяников прибавили по 3% несмотря на падение нефти почти на 5%. Причина игнорирования курса сырья — локальное сжатие геополитической риск-премии. Сегодня из-за нехватки сигналов с внешнего политического контура и при продолжающемся падении барреля курсы акций наверняка откатят вниз. Бумаги Татнефти могут быстро вернуться на поддержку 520 рублей, а ЛУКОЙЛа — к 4200 рублей.
Рубль локально изменчив, но среднесрочно под сильным давлением — вчера доллар и евро от ЦБ подскочили свыше процента, к 84,5 и 98,5 соответственно, а вот биржевой юань после утреннего роста над 12,6 по итогам дня упал под 12,5. Фактор смены краткосрочного сентимента — та же пресловутая острая геополитика. До конца летнего сезона курсы могут остаться вблизи текущих уровней.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"