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На рынке затеплилась надежда

На рынке затеплилась надежда - 26.08.2026, ПРАЙМ

На рынке затеплилась надежда

Индекс Мосбиржи на минимуме сессии подлетал к 2063 пунктам, а потом резко ушел вверх, к 2146 пунктам, и в моменте со дна было +4%. Это была спекулятивная... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T10:39+0300

2026-08-26T10:39+0300

2026-08-26T10:39+0300

рынок

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татнефть

лукойл

мосбиржа

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на минимуме сессии подлетал к 2063 пунктам, а потом резко ушел вверх, к 2146 пунктам, и в моменте со дна было +4%. Это была спекулятивная реакция на информацию о визитах главы дипломатии Ватикана и руководителя ЦРУ в Москву. Биржевики в этом разглядели признак деэскалации и принялись покупать дешевые активы. Правда, надолго запала не хватило — комментариев по итогам встреч не было, и сегодня утром бенчмарк снова под 2100 пункта. Уровень технически критически важный — здесь трендовая опора. Закрытие сессии может быть показательным.Слабее рынка — акции банка ВТБ. При локальном ралли индекса они умудрились обновить абсолютные минимумы, у 50,55 рубля, а отскочили по итогам сессии лишь на полпроцента. Сентимент там слабый из-за неопределенности с допэмиссией акций.Сильнее рынка — акции Татнефти и ЛУКОЙЛа. Бумаги нефтяников прибавили по 3% несмотря на падение нефти почти на 5%. Причина игнорирования курса сырья — локальное сжатие геополитической риск-премии. Сегодня из-за нехватки сигналов с внешнего политического контура и при продолжающемся падении барреля курсы акций наверняка откатят вниз. Бумаги Татнефти могут быстро вернуться на поддержку 520 рублей, а ЛУКОЙЛа — к 4200 рублей.Рубль локально изменчив, но среднесрочно под сильным давлением — вчера доллар и евро от ЦБ подскочили свыше процента, к 84,5 и 98,5 соответственно, а вот биржевой юань после утреннего роста над 12,6 по итогам дня упал под 12,5. Фактор смены краткосрочного сентимента — та же пресловутая острая геополитика. До конца летнего сезона курсы могут остаться вблизи текущих уровней.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, ватикан, москва, михаил зельцер, татнефть, лукойл, мосбиржа