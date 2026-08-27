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На втором энергоблоке АЭС "Аккую" завершили сварку главного трубопровода
На втором энергоблоке АЭС "Аккую" завершили сварку главного трубопровода - 27.08.2026, ПРАЙМ
На втором энергоблоке АЭС "Аккую" завершили сварку главного трубопровода
Специалисты успешно выполнили на втором энергоблоке атомной электростанции "Аккую" в Турции сварку главного циркуляционного трубопровода, соединяющего основное... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T12:10+0300
2026-08-27T12:10+0300
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СТАМБУЛ, 27 авг – ПРАЙМ. Специалисты успешно выполнили на втором энергоблоке атомной электростанции "Аккую" в Турции сварку главного циркуляционного трубопровода, соединяющего основное оборудование ядерного острова АЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Аккую Нуклеар".
"В реакторном отделении энергоблока № 2 АЭС "Аккую" (сооружается госкорпорацией "Росатом") завершена сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ), который соединяет реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы в единую систему первого контура", - сообщили в пресс-службе.
Сварка ГЦТ выполнена за 73 дня – столько времени потребовалось для выполнения сварочных работ на всех 32 стыках трубопровода, отметили в "Аккую Нуклеар".
"Сварка главного циркуляционного трубопровода – одна из наиболее ответственных технологических операций при сооружении энергоблока... Завершив сварку ГЦТ, мы сформировали первый контур второго энергоблока, создав условия для дальнейшей обвязки трубопроводами оборудования реакторной установки и подготовки к пусконаладочным работам", - сказал гендиректор "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких, слова которого приводятся в сообщении.
Турция рассчитывает на запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" до конца года, затем планируется ввод в эксплуатацию всех энергоблоков АЭС "Аккую" до 2030 года, заявил 6 августа министр энергетики страны Альпарслан Байрактар.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
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нефть, турция, аэс "аккую", аккую нуклеар, росатом
Нефть, ТУРЦИЯ, АЭС "Аккую", Аккую Нуклеар, Росатом
На втором энергоблоке АЭС "Аккую" завершили сварку главного трубопровода
На втором энергоблоке АЭС "Аккую" завершили сварку главного циркуляционного трубопровода
СТАМБУЛ, 27 авг – ПРАЙМ. Специалисты успешно выполнили на втором энергоблоке атомной электростанции "Аккую" в Турции сварку главного циркуляционного трубопровода, соединяющего основное оборудование ядерного острова АЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Аккую Нуклеар".
"В реакторном отделении энергоблока № 2 АЭС "Аккую" (сооружается госкорпорацией "Росатом") завершена сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ), который соединяет реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы в единую систему первого контура", - сообщили в пресс-службе.
Сварка ГЦТ выполнена за 73 дня – столько времени потребовалось для выполнения сварочных работ на всех 32 стыках трубопровода, отметили в "Аккую Нуклеар".
"Сварка главного циркуляционного трубопровода – одна из наиболее ответственных технологических операций при сооружении энергоблока... Завершив сварку ГЦТ, мы сформировали первый контур второго энергоблока, создав условия для дальнейшей обвязки трубопроводами оборудования реакторной установки и подготовки к пусконаладочным работам", - сказал гендиректор "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких, слова которого приводятся в сообщении.
Турция рассчитывает на запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" до конца года, затем планируется ввод в эксплуатацию всех энергоблоков АЭС "Аккую" до 2030 года, заявил 6 августа министр энергетики страны Альпарслан Байрактар.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".