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На втором энергоблоке АЭС "Аккую" завершили сварку главного трубопровода

На втором энергоблоке АЭС "Аккую" завершили сварку главного трубопровода - 27.08.2026, ПРАЙМ

На втором энергоблоке АЭС "Аккую" завершили сварку главного трубопровода

Специалисты успешно выполнили на втором энергоблоке атомной электростанции "Аккую" в Турции сварку главного циркуляционного трубопровода, соединяющего основное... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T12:10+0300

2026-08-27T12:10+0300

2026-08-27T12:10+0300

нефть

турция

аэс "аккую"

аккую нуклеар

росатом

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СТАМБУЛ, 27 авг – ПРАЙМ. Специалисты успешно выполнили на втором энергоблоке атомной электростанции "Аккую" в Турции сварку главного циркуляционного трубопровода, соединяющего основное оборудование ядерного острова АЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Аккую Нуклеар". "В реакторном отделении энергоблока № 2 АЭС "Аккую" (сооружается госкорпорацией "Росатом") завершена сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ), который соединяет реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы в единую систему первого контура", - сообщили в пресс-службе. Сварка ГЦТ выполнена за 73 дня – столько времени потребовалось для выполнения сварочных работ на всех 32 стыках трубопровода, отметили в "Аккую Нуклеар". "Сварка главного циркуляционного трубопровода – одна из наиболее ответственных технологических операций при сооружении энергоблока... Завершив сварку ГЦТ, мы сформировали первый контур второго энергоблока, создав условия для дальнейшей обвязки трубопроводами оборудования реакторной установки и подготовки к пусконаладочным работам", - сказал гендиректор "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких, слова которого приводятся в сообщении. Турция рассчитывает на запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" до конца года, затем планируется ввод в эксплуатацию всех энергоблоков АЭС "Аккую" до 2030 года, заявил 6 августа министр энергетики страны Альпарслан Байрактар. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".

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нефть, турция, аэс "аккую", аккую нуклеар, росатом