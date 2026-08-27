Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нужны позитивные сдвиги": аналитики оценили рост рынка российских акций - 27.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260827/aktsii-872747187.html
"Нужны позитивные сдвиги": аналитики оценили рост рынка российских акций
"Нужны позитивные сдвиги": аналитики оценили рост рынка российских акций - 27.08.2026, ПРАЙМ
"Нужны позитивные сдвиги": аналитики оценили рост рынка российских акций
Российский рынок акций продемонстрировал умеренный рост по итогам торгов четверга на фоне позитивного сочетания быстро дешевеющего рубля и дорожающей нефти,... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T19:37+0300
2026-08-27T19:37+0300
экономика
рынок
мосбиржа
акции
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83332/02/833320205_0:155:3086:1891_1920x0_80_0_0_04a1a7f6980d056b8cda6c169831ad3e.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций продемонстрировал умеренный рост по итогам торгов четверга на фоне позитивного сочетания быстро дешевеющего рубля и дорожающей нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 1,07% - до 2 093,4 пункта, долларовый РТС снизился на 0,9%, до 767,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,67%, до 753,01 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дорожал на 0,72%, до 87,57 доллара за баррель. "Сегодня российский рынок акций начал день со снижения, вновь испытав на прочность уровень поддержки 2060 пунктов… За последние несколько дней рынок акций сформировал краткосрочный "баланс" в диапазоне 2060–2100 пунктов с равновероятным выходом из него как вверх, так и вниз. Надо отметить, что участники рынка "цепляются" за любой мало-мальски значимый позитив, в то время как очевидные основные негативные ожидания уже в значительной степени рынком отыграны", - комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка. "Драйвером восстановления индекса Мосбиржи выступает позитивное сочетание быстро дешевеющего рубля и дорожающей нефти. Ее котировки после сильного отката, стартовавшего в среду вечером от дневных вершин, сегодня в начале основной российской сессии перешли к активному подъему. Поддержку котировкам нефти продолжает оказывать сохраняющаяся неопределенность с судоходством в Ормузском проливе и в целом высокие риски новой эскалации иранского конфликта", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Лидеры роста и падения В лидерах роста - акции "Совкомфлота" (+5,16%), "Татнефти" (обыкновенные акции выросли на 4,88%, префы на 3,77%), "Северстали" (+4,01%), ММК (+3,97%), "Лукойла" (+3,32%). Лидерами понижения оказались акции "ВУШ Холдинга" (-1,98%), скорее всего, из-за вышедших сегодня противоречивых финансовых результатов эмитента за первое полугодие 2026 года и опасений насчет роста долговой нагрузки холдинга, рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Global. Также в лидерах снижения - акции "Селигдара" (−2,23%), Московского кредитного банка (−1,62%), "Озона" (−1,47%), "Магнита" (−1,21%), "Генетико" (−1,20%). Прогнозы Что касается перспектив рынка, то, скорее всего, предстоит некоторая борьба за уровень 2100 пунктов, после преодоления которого возможен рост к 2150, конечно, при условии улучшения геополитического информационного фона, считает Фетисов. "Если в информационном поле будет все больше позитива, связанного с геополитикой, индекс Мосбиржи способен продолжить восстановление и попытаться преодолеть ближайшее сопротивление, находящееся в районе 2150 пунктов", - ожидает Бабин. "До конца недели, в случае нейтрального новостного фона, индекс Мосбиржи может продолжить консолидацию в диапазоне 2050-2120 пунктов. Более сильной линией поддержки для бенчмарк сейчас все также остается уровень 2000 пунктов, а для роста и закрепления выше отметки 2100 пунктов – рынку нужны позитивные сдвиги, в первую очередь на геополитическом треке", - прогнозирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83332/02/833320205_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_c265c70c437598c5262c5f8cebf7ae53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, мосбиржа, акции, россия
Экономика, Рынок, Мосбиржа, Акции, РОССИЯ
19:37 27.08.2026
 
"Нужны позитивные сдвиги": аналитики оценили рост рынка российских акций

Муштаков: до конца недели индекс Мосбиржи может консолидироваться у 2050-2120 пунктов

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкУдаленная работа трейдера
Удаленная работа трейдера - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций продемонстрировал умеренный рост по итогам торгов четверга на фоне позитивного сочетания быстро дешевеющего рубля и дорожающей нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 1,07% - до 2 093,4 пункта, долларовый РТС снизился на 0,9%, до 767,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,67%, до 753,01 пункта.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дорожал на 0,72%, до 87,57 доллара за баррель.
"Сегодня российский рынок акций начал день со снижения, вновь испытав на прочность уровень поддержки 2060 пунктов… За последние несколько дней рынок акций сформировал краткосрочный "баланс" в диапазоне 2060–2100 пунктов с равновероятным выходом из него как вверх, так и вниз. Надо отметить, что участники рынка "цепляются" за любой мало-мальски значимый позитив, в то время как очевидные основные негативные ожидания уже в значительной степени рынком отыграны", - комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка.
"Драйвером восстановления индекса Мосбиржи выступает позитивное сочетание быстро дешевеющего рубля и дорожающей нефти. Ее котировки после сильного отката, стартовавшего в среду вечером от дневных вершин, сегодня в начале основной российской сессии перешли к активному подъему. Поддержку котировкам нефти продолжает оказывать сохраняющаяся неопределенность с судоходством в Ормузском проливе и в целом высокие риски новой эскалации иранского конфликта", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Лидеры роста и падения

В лидерах роста - акции "Совкомфлота" (+5,16%), "Татнефти" (обыкновенные акции выросли на 4,88%, префы на 3,77%), "Северстали" (+4,01%), ММК (+3,97%), "Лукойла" (+3,32%).
Лидерами понижения оказались акции "ВУШ Холдинга" (-1,98%), скорее всего, из-за вышедших сегодня противоречивых финансовых результатов эмитента за первое полугодие 2026 года и опасений насчет роста долговой нагрузки холдинга, рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Global.
Также в лидерах снижения - акции "Селигдара" (−2,23%), Московского кредитного банка (−1,62%), "Озона" (−1,47%), "Магнита" (−1,21%), "Генетико" (−1,20%).

Прогнозы

Что касается перспектив рынка, то, скорее всего, предстоит некоторая борьба за уровень 2100 пунктов, после преодоления которого возможен рост к 2150, конечно, при условии улучшения геополитического информационного фона, считает Фетисов.
"Если в информационном поле будет все больше позитива, связанного с геополитикой, индекс Мосбиржи способен продолжить восстановление и попытаться преодолеть ближайшее сопротивление, находящееся в районе 2150 пунктов", - ожидает Бабин.
"До конца недели, в случае нейтрального новостного фона, индекс Мосбиржи может продолжить консолидацию в диапазоне 2050-2120 пунктов. Более сильной линией поддержки для бенчмарк сейчас все также остается уровень 2000 пунктов, а для роста и закрепления выше отметки 2100 пунктов – рынку нужны позитивные сдвиги, в первую очередь на геополитическом треке", - прогнозирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
 
ЭкономикаРынокМосбиржаАкцииРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала