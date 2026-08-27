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"Нужны позитивные сдвиги": аналитики оценили рост рынка российских акций

"Нужны позитивные сдвиги": аналитики оценили рост рынка российских акций - 27.08.2026, ПРАЙМ

"Нужны позитивные сдвиги": аналитики оценили рост рынка российских акций

Российский рынок акций продемонстрировал умеренный рост по итогам торгов четверга на фоне позитивного сочетания быстро дешевеющего рубля и дорожающей нефти,... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T19:37+0300

2026-08-27T19:37+0300

2026-08-27T19:37+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций продемонстрировал умеренный рост по итогам торгов четверга на фоне позитивного сочетания быстро дешевеющего рубля и дорожающей нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 1,07% - до 2 093,4 пункта, долларовый РТС снизился на 0,9%, до 767,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,67%, до 753,01 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дорожал на 0,72%, до 87,57 доллара за баррель. "Сегодня российский рынок акций начал день со снижения, вновь испытав на прочность уровень поддержки 2060 пунктов… За последние несколько дней рынок акций сформировал краткосрочный "баланс" в диапазоне 2060–2100 пунктов с равновероятным выходом из него как вверх, так и вниз. Надо отметить, что участники рынка "цепляются" за любой мало-мальски значимый позитив, в то время как очевидные основные негативные ожидания уже в значительной степени рынком отыграны", - комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка. "Драйвером восстановления индекса Мосбиржи выступает позитивное сочетание быстро дешевеющего рубля и дорожающей нефти. Ее котировки после сильного отката, стартовавшего в среду вечером от дневных вершин, сегодня в начале основной российской сессии перешли к активному подъему. Поддержку котировкам нефти продолжает оказывать сохраняющаяся неопределенность с судоходством в Ормузском проливе и в целом высокие риски новой эскалации иранского конфликта", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Лидеры роста и падения В лидерах роста - акции "Совкомфлота" (+5,16%), "Татнефти" (обыкновенные акции выросли на 4,88%, префы на 3,77%), "Северстали" (+4,01%), ММК (+3,97%), "Лукойла" (+3,32%). Лидерами понижения оказались акции "ВУШ Холдинга" (-1,98%), скорее всего, из-за вышедших сегодня противоречивых финансовых результатов эмитента за первое полугодие 2026 года и опасений насчет роста долговой нагрузки холдинга, рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Global. Также в лидерах снижения - акции "Селигдара" (−2,23%), Московского кредитного банка (−1,62%), "Озона" (−1,47%), "Магнита" (−1,21%), "Генетико" (−1,20%). Прогнозы Что касается перспектив рынка, то, скорее всего, предстоит некоторая борьба за уровень 2100 пунктов, после преодоления которого возможен рост к 2150, конечно, при условии улучшения геополитического информационного фона, считает Фетисов. "Если в информационном поле будет все больше позитива, связанного с геополитикой, индекс Мосбиржи способен продолжить восстановление и попытаться преодолеть ближайшее сопротивление, находящееся в районе 2150 пунктов", - ожидает Бабин. "До конца недели, в случае нейтрального новостного фона, индекс Мосбиржи может продолжить консолидацию в диапазоне 2050-2120 пунктов. Более сильной линией поддержки для бенчмарк сейчас все также остается уровень 2000 пунктов, а для роста и закрепления выше отметки 2100 пунктов – рынку нужны позитивные сдвиги, в первую очередь на геополитическом треке", - прогнозирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мосбиржа, акции, россия