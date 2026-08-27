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Алжир готов содействовать Нигеру в реализации его нефти
Алжир готов содействовать Нигеру в реализации его нефти - 27.08.2026, ПРАЙМ
Алжир готов содействовать Нигеру в реализации его нефти
Алжир заявил о готовности содействовать Нигеру в реализации его нефти на международном рынке и обеспечивать рынок этой страны нефтепродуктами, заявил в четверг... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T19:00+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Алжир заявил о готовности содействовать Нигеру в реализации его нефти на международном рынке и обеспечивать рынок этой страны нефтепродуктами, заявил в четверг премьер-министр Алжира Сифи Гриб. "Я подтверждаю приверженность Алжира сопровождать Республику Нигер в реализации масштабной программы технического обслуживания нефтеперерабатывающего завода в Зиндере, поддерживать это государство в области сбыта своей сырой нефти на международном рынке, снабжать рынок Нигера нефтепродуктами, а также расширять ее возможности в сферах хранения и распределения", - сказал Гриб, выступая на расширенном заседании с участием делегаций Алжира и Нигера. По его словам, Алжир также продолжит подготовку технических специалистов из Нигера для передачи опыта и знаний в различных отраслях нефтяной промышленности. Гриб отметил, что энергетическое сотрудничество двух стран вышло на новый этап после начала бурения разведочной скважины на нефтяном месторождении Кафра в Нигере. Он назвал этот проект важной вехой в алжирско-нигерском энергетическом партнерстве. Премьер-министр также сообщил, что Алжир и Нигер продолжают сотрудничество в энергетике, в частности по проектам модернизации электросетей и старых электростанций. Кроме того, Алжир выразил удовлетворение темпами реализации проекта Транссахарского газопровода и заявил о готовности продолжать работу с Нигером над развитием транспортной и цифровой инфраструктуры. Алжир в последние годы укрепляет позиции одного из ключевых энергетических и инфраструктурных партнеров стран Сахеля, одновременно сохраняя важную роль в обеспечении энергопоставок Европы.
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нефть, алжир, нигер, европа
Нефть, АЛЖИР, НИГЕР, ЕВРОПА
Алжир готов содействовать Нигеру в реализации его нефти
Гриб: Алжир готов содействовать Нигеру в реализации его нефти
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Алжир заявил о готовности содействовать Нигеру в реализации его нефти на международном рынке и обеспечивать рынок этой страны нефтепродуктами, заявил в четверг премьер-министр Алжира Сифи Гриб.
"Я подтверждаю приверженность Алжира сопровождать Республику Нигер в реализации масштабной программы технического обслуживания нефтеперерабатывающего завода в Зиндере, поддерживать это государство в области сбыта своей сырой нефти на международном рынке, снабжать рынок Нигера нефтепродуктами, а также расширять ее возможности в сферах хранения и распределения", - сказал Гриб, выступая на расширенном заседании с участием делегаций Алжира и Нигера.
По его словам, Алжир также продолжит подготовку технических специалистов из Нигера для передачи опыта и знаний в различных отраслях нефтяной промышленности.
Гриб отметил, что энергетическое сотрудничество двух стран вышло на новый этап после начала бурения разведочной скважины на нефтяном месторождении Кафра в Нигере. Он назвал этот проект важной вехой в алжирско-нигерском энергетическом партнерстве.
Премьер-министр также сообщил, что Алжир и Нигер продолжают сотрудничество в энергетике, в частности по проектам модернизации электросетей и старых электростанций.
Кроме того, Алжир выразил удовлетворение темпами реализации проекта Транссахарского газопровода и заявил о готовности продолжать работу с Нигером над развитием транспортной и цифровой инфраструктуры.
Алжир в последние годы укрепляет позиции одного из ключевых энергетических и инфраструктурных партнеров стран Сахеля, одновременно сохраняя важную роль в обеспечении энергопоставок Европы.