https://1prime.ru/20260827/ator-872744478.html

Основные турцентры Непала остаются вне зоны наводнения, заявили в АТОР

Основные турцентры Непала остаются вне зоны наводнения, заявили в АТОР - 27.08.2026, ПРАЙМ

Основные турцентры Непала остаются вне зоны наводнения, заявили в АТОР

Основные туристические центры Непала остаются вне зоны наводнения, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T18:45+0300

2026-08-27T18:45+0300

2026-08-27T18:45+0300

туризм

бизнес

непал

атор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872744478.jpg?1787845528

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Основные туристические центры Непала остаются вне зоны наводнения, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в четверг в АТОР сообщили РИА Новости, что организованных российских туристов не было в районе наводнения в Непале. "Основные последствия стихии затронули преимущественно районы вдоль речных коридоров Расува и Бхоте-Коши–Тришули. Ключевые туристические центры страны – Катманду, Нагаркот, Дхуликхель, Покхара, Читван и Лумбини – остаются вне зоны поражения", - сказали в АТОР, ссылаясь на партнеров туроператора ITM group в Непале. В ITM group отметили, что ситуация с наводнением отслеживается через местную команду и партнеров. Обо всех изменениях, которые могут повлиять на туристические программы, будет сообщаться. "На отдельных участках дорог, особенно на шоссе Притхви, сохраняются временные перебои в движении. Они связаны с превентивными ограничениями и угрозой оползней. Сейчас ведется расчистка завалов. Ожидается, что движение транспорта будет возобновлено в течение ближайших 1-2 дней, если позволят погодные условия", - заключили в АТОР. Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Бхоте-Коши в среду, власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению. Причиной крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. В этот же день туристическое управление Непала сообщило, что более 380 туристов, в том числе 291 иностранец, пропали без вести после наводнения.

непал

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, непал, атор