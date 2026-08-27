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АТОР рассказала о снижении цен на отдых в ОАЭ и Турции - 27.08.2026, ПРАЙМ
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АТОР рассказала о снижении цен на отдых в ОАЭ и Турции
АТОР рассказала о снижении цен на отдых в ОАЭ и Турции - 27.08.2026, ПРАЙМ
АТОР рассказала о снижении цен на отдых в ОАЭ и Турции
Минимальные цены на туры из России с вылетом с 1 по 13 сентября снизились почти на всех популярных зарубежных курортах, при этом сильнее всего по сравнению с... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T11:15+0300
2026-08-27T11:15+0300
туризм
бизнес
россия
турция
оаэ
таиланд
атор
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Минимальные цены на туры из России с вылетом с 1 по 13 сентября снизились почти на всех популярных зарубежных курортах, при этом сильнее всего по сравнению с августом подешевел отдых в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Начало сентября оказалось заметно дешевле конца августа. Минимальные цены на туры с вылетом 1-13 сентября снизились почти на всех популярных пляжных направлениях. Сильнее всего за неделю подешевели ОАЭ и Турция – на 23,1% и 17,6% соответственно", - говорится в сообщении. По данным ассоциации, в ОАЭ минимальная стоимость тура снизилась на 25,4 тысячи рублей, до 84,6 тысячи, в Турции - на 17,2 тысячи рублей, до 80,8 тысячи. "Египет в начале сентября показывает рост цен неделя к неделе. В начале сентября можно улететь на неделю в Шарм-эль-Шейх уже за 116,4 тысячи рублей", - указали при этом в ассоциации. Там отметили, что стоимость отдыха в Таиланде и на Хайнане в начале сентября практически не изменились, а Вьетнам остается самым небюджетным направлением среди популярных курортов.
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туризм, бизнес, россия, турция, оаэ, таиланд, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ОАЭ, ТАИЛАНД, АТОР
11:15 27.08.2026
 
АТОР рассказала о снижении цен на отдых в ОАЭ и Турции

АТОР: туры из России с 1 по 13 сентября подешевели в ОАЭ и Турции

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Минимальные цены на туры из России с вылетом с 1 по 13 сентября снизились почти на всех популярных зарубежных курортах, при этом сильнее всего по сравнению с августом подешевел отдых в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Начало сентября оказалось заметно дешевле конца августа. Минимальные цены на туры с вылетом 1-13 сентября снизились почти на всех популярных пляжных направлениях. Сильнее всего за неделю подешевели ОАЭ и Турция – на 23,1% и 17,6% соответственно", - говорится в сообщении.
По данным ассоциации, в ОАЭ минимальная стоимость тура снизилась на 25,4 тысячи рублей, до 84,6 тысячи, в Турции - на 17,2 тысячи рублей, до 80,8 тысячи.
"Египет в начале сентября показывает рост цен неделя к неделе. В начале сентября можно улететь на неделю в Шарм-эль-Шейх уже за 116,4 тысячи рублей", - указали при этом в ассоциации.
Там отметили, что стоимость отдыха в Таиланде и на Хайнане в начале сентября практически не изменились, а Вьетнам остается самым небюджетным направлением среди популярных курортов.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТУРЦИЯОАЭТАИЛАНДАТОР
 
 
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