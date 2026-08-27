https://1prime.ru/20260827/atory-872750431.html

АТОР оценила опасность зарубежных курортов из-за непогоды в низкий сезон

АТОР оценила опасность зарубежных курортов из-за непогоды в низкий сезон - 27.08.2026, ПРАЙМ

АТОР оценила опасность зарубежных курортов из-за непогоды в низкий сезон

Низкий сезон на любых курортах не является синонимом опасности, это время более низких цен для отдыха, поэтому рекомендация российским туристам воздержаться от... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T21:43+0300

2026-08-27T21:43+0300

2026-08-27T21:47+0300

туризм

бизнес

вьетнам

филиппины

бразилия

атор

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Низкий сезон на любых курортах не является синонимом опасности, это время более низких цен для отдыха, поэтому рекомендация российским туристам воздержаться от посещения некоторых стран из-за рисков природных катаклизмов ошибочна, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее СМИ опубликовали мнение турэксперта, что российским туристам следует воздержаться от поездок осенью во Вьетнам, Бразилию, на Филиппины и Мальдивы из-за опасных природных катаклизмов. "В АТОР напоминают, что низкий сезон на каких-либо курортах – это не синоним опасности, а время, когда туристы могут воспользоваться более низкими ценами при сохранении высокого качества отдыха. Информация о "необходимости отказа" поездок на Мальдивы, Филиппины и Вьетнам, расходящаяся по интернету, содержит серьезные фактические ошибки и передергивания", - сказали в пресс-службе ассоциации. В АТОР напомнили, что Мальдивы расположены в экваториальной зоне, где тропические циклоны вообще не формируются и не проходят, а с мая по октябрь там сезон кратковременных дождей, которые чаще идут ночью и не мешают отдыху туристов. "В сентябре-октябре погода на Мальдивах постепенно улучшается", - пояснили в ассоциации. Утверждение о необходимости отказаться от поездок во Вьетнам в АТОР назвали "хайповым", не учитывающим официальных прогнозов погоды. Несмотря на то, что в центральных регионах Вьетнама сезон тайфунов традиционно длится с сентября по ноябрь, направление все равно осенью остается одним из самых популярных у россиян. Касаемо Филиппин там отметили, что государственная метеорологическая служба Филиппин (PAGASA) прогнозирует порядка 5-7 тропических циклонов до конца года, но это укладывается в средние показатели. "Осенью на Филиппинах идут дожди, однако это не означает, что все курорты закрыты, а поездки небезопасны", - сказали там.

вьетнам

филиппины

бразилия

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туризм, бизнес, вьетнам, филиппины, бразилия, атор