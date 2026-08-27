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В Белоруссии повысили тариф на транспортировку нефтепродуктов

В Белоруссии повысили тариф на транспортировку нефтепродуктов - 27.08.2026, ПРАЙМ

В Белоруссии повысили тариф на транспортировку нефтепродуктов

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии приняло решение о повышении с 1 октября тарифа на транспортировку компанией... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T13:17+0300

2026-08-27T13:17+0300

2026-08-27T13:17+0300

нефть

газ

белоруссия

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нпз

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МИНСК, 27 авг – ПРАЙМ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии приняло решение о повышении с 1 октября тарифа на транспортировку компанией "Запад-Транснефтепродукт" нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Белоруссии - соответствующее решение содержится в постановлении министерства, опубликованном в базе нормативных актов "Эталон-Online". "Установить тариф на услугу по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, оказываемую унитарным производственным предприятием "Запад-Транснефтепродукт", в размере 2,43 доллара (без НДС) за тонну нефтепродуктов, перемещенных на расстояние 100 километров", - говорится в документе. Отмечается, что постановление вступает в силу с 1 октября. Решение принято на основании законодательства о регулировании цен на услуги сфер естественных монополий. При этом с 1 апреля этого года тариф был повышен на 2,5% - до 2,42 доллара. Таким образом, новое повышение составит 0,4%. "Запад‑Транснефтепродукт" входит в систему российской компании "Транснефть" и осуществляет транзитную транспортировку светлых нефтепродуктов от российских и белорусских НПЗ по системе магистральных нефтепродуктопроводов, пролегающих по территории 21 района трех областей Белоруссии.

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нефть, газ, белоруссия, транснефть, нпз