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В Белоруссии повысили тариф на транспортировку нефтепродуктов
В Белоруссии повысили тариф на транспортировку нефтепродуктов - 27.08.2026, ПРАЙМ
В Белоруссии повысили тариф на транспортировку нефтепродуктов
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии приняло решение о повышении с 1 октября тарифа на транспортировку компанией... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T13:17+0300
2026-08-27T13:17+0300
2026-08-27T13:17+0300
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МИНСК, 27 авг – ПРАЙМ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии приняло решение о повышении с 1 октября тарифа на транспортировку компанией "Запад-Транснефтепродукт" нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Белоруссии - соответствующее решение содержится в постановлении министерства, опубликованном в базе нормативных актов "Эталон-Online".
"Установить тариф на услугу по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, оказываемую унитарным производственным предприятием "Запад-Транснефтепродукт", в размере 2,43 доллара (без НДС) за тонну нефтепродуктов, перемещенных на расстояние 100 километров", - говорится в документе.
Отмечается, что постановление вступает в силу с 1 октября. Решение принято на основании законодательства о регулировании цен на услуги сфер естественных монополий.
При этом с 1 апреля этого года тариф был повышен на 2,5% - до 2,42 доллара. Таким образом, новое повышение составит 0,4%.
"Запад‑Транснефтепродукт" входит в систему российской компании "Транснефть" и осуществляет транзитную транспортировку светлых нефтепродуктов от российских и белорусских НПЗ по системе магистральных нефтепродуктопроводов, пролегающих по территории 21 района трех областей Белоруссии.
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нефть, газ, белоруссия, транснефть, нпз
Нефть, Газ, БЕЛОРУССИЯ, Транснефть, НПЗ
В Белоруссии повысили тариф на транспортировку нефтепродуктов
Минторг Белоруссии повысил тариф на транспортировку нефтепродуктов по трубопроводам
МИНСК, 27 авг – ПРАЙМ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии приняло решение о повышении с 1 октября тарифа на транспортировку компанией "Запад-Транснефтепродукт" нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Белоруссии - соответствующее решение содержится в постановлении министерства, опубликованном в базе нормативных актов "Эталон-Online".
"Установить тариф на услугу по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, оказываемую унитарным производственным предприятием "Запад-Транснефтепродукт", в размере 2,43 доллара (без НДС) за тонну нефтепродуктов, перемещенных на расстояние 100 километров", - говорится в документе.
Отмечается, что постановление вступает в силу с 1 октября. Решение принято на основании законодательства о регулировании цен на услуги сфер естественных монополий.
При этом с 1 апреля этого года тариф был повышен на 2,5% - до 2,42 доллара. Таким образом, новое повышение составит 0,4%.
"Запад‑Транснефтепродукт" входит в систему российской компании "Транснефть" и осуществляет транзитную транспортировку светлых нефтепродуктов от российских и белорусских НПЗ по системе магистральных нефтепродуктопроводов, пролегающих по территории 21 района трех областей Белоруссии.