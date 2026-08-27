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Отсутствие новостей вернуло продавцов

Отсутствие новостей вернуло продавцов - 27.08.2026, ПРАЙМ

Отсутствие новостей вернуло продавцов

На основных торгах в среду индекс МосБиржи просел на 2,17% до 2071,3 пункта, индекс РТС потерял 1,96% и закрылся на отметке 774,19 пункта. По итогам дня в плюсе | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T08:53+0300

2026-08-27T08:53+0300

2026-08-27T08:53+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. На основных торгах в среду индекс МосБиржи просел на 2,17% до 2071,3 пункта, индекс РТС потерял 1,96% и закрылся на отметке 774,19 пункта. По итогам дня в плюсе остались лишь защитные истории, например, привилегированные акции "Сургутнефтегаза", что говорит о настроении рынка. В течение дня котировки нефти марки Brent опускались ниже 85,5 доллара за баррель на новостях о согласовании временного маршрута прохода судов через Ормузский пролив, но к закрытию вернулись на уровень 89,12 доллара, что смягчило падение индекса в конце сессии. Рубль вновь слабел: доллар США прибавил 0,87% до 85,02 рубля, юань подорожал на 0,81% до 12,63 рубля, евро поднялся до 99,05 рубля. Гособлигации также под давлением — индекс RGBI снизился на 0,26% до 113,64 пункта.Главным камнем преткновения для рынка акций остается геополитика. Визит директора ЦРУ в Москву и намеки президента США на возможные результаты дали рынку кратковременную надежду, но тут же прозвучало, что визит — "часть рутины", а сообщения о планах усилить удары после тупика в переговорах вернули на рынок продавцов. 26 августа остановил переработку НПЗ "Норси" — четвертый по мощности в стране и второй производитель бензина, крупнейший контейнерный оператор MSC прекратил прием заявок в Новороссийск, а НКХП оценивает восстановление зернового терминала в интервале от одного до четырех месяцев.Остановка НПЗ сокращает предложение топлива, бензин с начала года подорожал на 19,38% — это инфляционный риск, негативный эмоциональный фактор и дополнительный аргумент для Банка России в пользу паузы в снижении ставки. По инфляции картина смешанная: за неделю 18-24 августа цены прибавили 0,01% после трех недель дефляции, годовая инфляция держится около 6,1-6,2%. Рынок все активнее закладывает сентябрьскую паузу — это давит на дивидендные акции, но поддерживает доходности облигаций.Совет директоров "Норникеля" рекомендовал дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 1,85 рубля на акцию — доходность около 1,5% (как и прогнозировал рынок). Свободный денежный поток у компании за полугодие снизился на 20% до 1,2 миллиарда долларов, скорректированный свободный денежный поток — лишь 243 миллиона долларов, поэтому выплату фактически профинансировал Забайкальский дивизион. Но на наш взгляд, паника избыточна: сам факт возврата к дивидендам после паузы важнее размера выплаты, а медь на LME обновляет рекорды (14 415 долларов за тонну) на фоне сбоя у Zijin в Конго.Бумаги ВК обновили исторический минимум на фоне новости о запуске Wildberries собственного мессенджера WB Chat. Конкуренция за время пользователя обостряется, а инвесторы и так сомневаются в сроках выхода компании на устойчивую прибыль.Автор: Иван Ефанов, аналитик "Цифра брокер"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/0f/870779550_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_0d629f3643b827ccb811d5604d8581ae.jpg

мнения аналитиков, рынок, сша, ормузский пролив, москва, нпз, мосбиржа, ртс