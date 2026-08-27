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Nesma Airlines объяснила, почему не смогла доставить пассажиров в Москву

Nesma Airlines объяснила, почему не смогла доставить пассажиров в Москву - 27.08.2026, ПРАЙМ

Nesma Airlines объяснила, почему не смогла доставить пассажиров в Москву

Египетская авиакомпания Nesma Airlines не могла продолжить перевозку пассажиров рейса Шарм-эш-Шейх - Москва в столицу из Екатеринбурга после вынужденной посадки | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T20:00+0300

2026-08-27T20:00+0300

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КАИР, 27 авг - ПРАЙМ. Египетская авиакомпания Nesma Airlines не могла продолжить перевозку пассажиров рейса Шарм-эш-Шейх - Москва в столицу из Екатеринбурга после вынужденной посадки там, поскольку такой перелет считался бы внутренним рейсом. "После того как пассажиры вышли из самолета в аэропорту Екатеринбурга и прошли процедуры прибытия, их перевозка воздушным транспортом из Екатеринбурга в московский аэропорт "Внуково" являлась бы внутренним рейсом в России. Согласно международным правилам гражданской авиации, иностранной авиакомпании запрещено выполнять внутренние перевозки на территории другого государства", - говорится в ответе Nesma Airlines на запрос РИА Новости. В авиакомпании подчеркнули, что речь шла "не об отказе авиакомпании продолжить перевозку, а о юридической невозможности" сделать это после высадки пассажиров. По данным перевозчика, командир воздушного судна, выполнявшего рейс NE 644 в четверг утром, получил обязательное указание российских диспетчерских служб направить самолет на запасной аэродром Кольцово в Екатеринбурге в связи с закрытием воздушного пространства. После посадки, как пояснили в компании, было неизвестно, как долго будут действовать ограничения. Перевозчик решил высадить пассажиров, поскольку в противном случае им, возможно, пришлось бы провести в салоне самолета более семи часов. Nesma Airlines также заявила, что готова возместить пассажирам расходы на самостоятельную поездку из Екатеринбурга в Москву. Ранее сегодня Уральская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия из-за незапланированной посадки в Екатеринбурге рейса Nesma Airlines из Шарм-эш-Шейха и отменой его перелета в Москву. Пассажиры в соцсетях сообщали, что во время полета им заявили об отказе "Внуково" принять рейс. Самолет Nesma Airlines совершил посадку в Екатеринбурге в 04:20 утра из-за ограничений по маршруту следования. Аэропорт "Внуково" сообщал, что не отказывал в посадке самолету Nesma Airlines, следовавшему из Шарм-эш-Шейха.

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