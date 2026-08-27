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Греческая Energean хочет купить часть активов BP в Египте, пишут СМИ
Греческая Energean хочет купить часть активов BP в Египте, пишут СМИ - 27.08.2026, ПРАЙМ
Греческая Energean хочет купить часть активов BP в Египте, пишут СМИ
Греческая газодобывающая компания Energean ведет переговоры о приобретении части египетских активов британской BP, сумма покупки может составить примерно 1... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T16:53+0300
2026-08-27T16:53+0300
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нефть
египет
северное море
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bp
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Греческая газодобывающая компания Energean ведет переговоры о приобретении части египетских активов британской BP, сумма покупки может составить примерно 1 миллиард долларов, сообщило информационное агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Energean ведет эксклюзивные переговоры о покупке части нефтегазовых активов BP в Египте… Сделка, которая может принести BP около 1 миллиарда долларов, включает в себя доли компании в добывающих морских активах в западной части дельты Нила, находящихся в совместном владении с Harbour, а также 50%-ную долю участия в концессии Темса в восточной части Средиземного моря", - сообщает агентство. Совладелец Темсы - итальянская энергетическая компания Eni, ранее в этом году она объявила об обнаружении запасов газа объемом примерно 2 триллиона кубических футов после бурения одной их скважин. По данным собеседников агентства, в рамках оптимизации своего портфеля и сокращению долга и затрат BP сохранит за собой египетские активы, принадлежащие ей через совместное предприятие Arcius с компанией XRG из Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе месторождение Зохр. За шесть десятилетий работы в Египте BP инвестировала более 35 миллиардов долларов, отмечает Рейтер. В прошлом году компания добывала в стране 518 миллионов кубических футов природного газа в сутки, что примерно на 40% меньше, чем в 2024 году. Греческая энергетическая компания Energean была основана в 2007 году. Ведет операции в Средиземном море и британской части Северного моря, также компания занимается добычей газа на шельфе в Израиле. Британская BP входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.
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нефть, египет, северное море, израиль, bp, eni
Нефть, ЕГИПЕТ, Северное море, ИЗРАИЛЬ, BP, Eni
Греческая Energean хочет купить часть активов BP в Египте, пишут СМИ
Reuters: греческая Energean хочет купить часть активов BP в Египте за миллиард долларов
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Греческая газодобывающая компания Energean ведет переговоры о приобретении части египетских активов британской BP, сумма покупки может составить примерно 1 миллиард долларов, сообщило информационное агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Energean ведет эксклюзивные переговоры о покупке части нефтегазовых активов BP в Египте… Сделка, которая может принести BP около 1 миллиарда долларов, включает в себя доли компании в добывающих морских активах в западной части дельты Нила, находящихся в совместном владении с Harbour, а также 50%-ную долю участия в концессии Темса в восточной части Средиземного моря", - сообщает агентство.
Совладелец Темсы - итальянская энергетическая компания Eni, ранее в этом году она объявила об обнаружении запасов газа объемом примерно 2 триллиона кубических футов после бурения одной их скважин.
По данным собеседников агентства, в рамках оптимизации своего портфеля и сокращению долга и затрат BP сохранит за собой египетские активы, принадлежащие ей через совместное предприятие Arcius с компанией XRG из Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе месторождение Зохр.
За шесть десятилетий работы в Египте BP инвестировала более 35 миллиардов долларов, отмечает Рейтер. В прошлом году компания добывала в стране 518 миллионов кубических футов природного газа в сутки, что примерно на 40% меньше, чем в 2024 году.
Греческая энергетическая компания Energean была основана в 2007 году. Ведет операции в Средиземном море и британской части Северного моря, также компания занимается добычей газа на шельфе в Израиле.
Британская BP входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.