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Стоимость новых фрегаты для ВМС Германии выросла почти вдвое, пишет Spiegel

Стоимость новых фрегаты для ВМС Германии выросла почти вдвое, пишет Spiegel - 27.08.2026, ПРАЙМ

Стоимость новых фрегаты для ВМС Германии выросла почти вдвое, пишет Spiegel

Стоимость программы строительства новых фрегатов типа F127 для военно-морских сил Германии выросла почти вдвое, достигнув суммы в 40 миллиардов евро, сообщает... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T22:46+0300

2026-08-27T22:46+0300

2026-08-27T22:46+0300

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БЕРЛИН, 27 авг - ПРАЙМ. Стоимость программы строительства новых фрегатов типа F127 для военно-морских сил Германии выросла почти вдвое, достигнув суммы в 40 миллиардов евро, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на свои источники. Издание Politico сообщало ранее, что программа по закупке фрегатов типа F127 у немецкой компании TKMS должна стать самой крупной статьей военных расходов Германии, на нее планируется выделить около 26 миллиардов евро. "В случае с фрегатами типа F127 расходы выходят из-под контроля. Изначально бюджет составлял 26 миллиардов евро, но сейчас предполагается, что на каждый корабль уйдет не менее пяти миллиардов, то есть в общей сложности не менее 40 миллиардов евро", - говорится в публикации. По информации издания, резкое удорожание программы связано с закупкой для этих фрегатов американских систем противоракетной обороны Aegis, предназначенных для перехвата гиперзвукового оружия, ракет и беспилотников. Минобороны ФРГ из-за взрывного роста расходов приступило к "тщательной проверке" целесообразности проекта. Как ожидается, окончательное решение по нему будет принято до конца текущего года. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил ранее, что Германия намерена досрочно достичь нового целевого показателя оборонных расходов в рамках НАТО в 5% от национального ВВП. По его словам, за последние 12 месяцев расходы на оборону Германии выросли примерно на 25 миллиардов евро и достигли почти 125 миллиардов евро. По оценке МИД ФРГ, Германия может достичь показателя в 5% от ВВП к 2029 году.

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бизнес, мировая экономика, германия, фридрих мерц, spiegel, politico, нато