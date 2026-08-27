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Превышений вредных веществ у Амурского ГХК после пожара не зафиксировано - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Превышений вредных веществ у Амурского ГХК после пожара не зафиксировано
Превышений вредных веществ у Амурского ГХК после пожара не зафиксировано - 27.08.2026, ПРАЙМ
Превышений вредных веществ у Амурского ГХК после пожара не зафиксировано
Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ у Амурского ГХК после пожара не зафиксировано, сообщает предприятие. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T14:27+0300
2026-08-27T14:27+0300
россия
нефть
амурский гхк
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ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – ПРАЙМ. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ у Амурского ГХК после пожара не зафиксировано, сообщает предприятие. "На площадке предприятия, прилегающих территориях и в ближайших населенных пунктах, включая Свободный, продолжается непрерывный контроль качества воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано", - говорится в сообщении. Амурский ГХК во вторник сообщил, что на территории площадки строительства произошло возгорание, в среду очаги были ликвидированы. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. По последним данным, 15 человек, из которых 14 иностранных граждан, погибли.
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40
192
40
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россия, нефть, амурский гхк
РОССИЯ, Нефть, Амурский ГХК
14:27 27.08.2026
 
Превышений вредных веществ у Амурского ГХК после пожара не зафиксировано

Превышений вредных веществ у Амурского ГХК после пожара не зафиксировано

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ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – ПРАЙМ. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ у Амурского ГХК после пожара не зафиксировано, сообщает предприятие.
"На площадке предприятия, прилегающих территориях и в ближайших населенных пунктах, включая Свободный, продолжается непрерывный контроль качества воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Амурский ГХК во вторник сообщил, что на территории площадки строительства произошло возгорание, в среду очаги были ликвидированы. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. По последним данным, 15 человек, из которых 14 иностранных граждан, погибли.
 
РОССИЯНефтьАмурский ГХК
 
 
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