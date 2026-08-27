Ирак вынужден искать новые маршруты поставок нефти, рассказал экономист
Экономист аль-Джанаби: Ирак вынужден искать новые маршруты поставок нефти
БЕЙРУТ, 27 авг – ПРАЙМ. Ирак вынужден пересматривать свою экспортную политику и искать новые маршруты поставок нефти в условиях блокады Ормузского пролива, поделился мнением с РИА Новости иракский экономист Ахмад аль-Джанаби.
В настоящее время экспорт иракской нефти снизился почти в десять раз – до порядка 350 тысяч баррелей в сутки, тогда как до кризиса достигал около 3,4 миллиона баррелей в сутки.
"Ирак ожидают кардинальные изменения в ближайшие дни. Экономика Ирака зависит от нефти больше, чем экономика любой другой страны в регионе. По этой причине она оказывается в наиболее уязвимом положении перед лицом ирано-американской войны", – сказал аль-Джанаби.
По мнению эксперта, главной альтернативой Ормузскому проливу для экспорта иракской нефти вероятней всего станут сирийский порт Банияс, турецкий Джейхан и иорданский порт Акаба.
Премьер-министр Ирака Али Фалех аз-Зайди 21 августа подтвердил, что власти намерены расширять экспорт через турецкий Джейхан, а также развивать маршруты к Баниясу в Сирии и Акабе в Иордании, чтобы снизить зависимость страны от Ормузского пролива.
Одновременно Багдад обратился к Тегерану с просьбой предоставить Ираку особые условия для экспорта нефти через Ормузский пролив. Спикер иракского парламента Хейбет аль-Хальбуси на встрече 19 августа с главой парламента Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом заявил, что Ирак является одной из наиболее пострадавших от регионального кризиса стран, и призвал учитывать особый характер отношений двух государств. Позднее Иран разрешил проход через Ормузский пролив нескольким танкерам с иракской нефтью.