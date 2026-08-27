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Ирак вынужден искать новые маршруты поставок нефти, рассказал экономист

Ирак вынужден искать новые маршруты поставок нефти, рассказал экономист - 27.08.2026, ПРАЙМ

Ирак вынужден искать новые маршруты поставок нефти, рассказал экономист

Ирак вынужден пересматривать свою экспортную политику и искать новые маршруты поставок нефти в условиях блокады Ормузского пролива, поделился мнением с РИА... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T18:05+0300

2026-08-27T18:05+0300

2026-08-27T18:07+0300

нефть

ирак

ормузский пролив

иран

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БЕЙРУТ, 27 авг – ПРАЙМ. Ирак вынужден пересматривать свою экспортную политику и искать новые маршруты поставок нефти в условиях блокады Ормузского пролива, поделился мнением с РИА Новости иракский экономист Ахмад аль-Джанаби. В настоящее время экспорт иракской нефти снизился почти в десять раз – до порядка 350 тысяч баррелей в сутки, тогда как до кризиса достигал около 3,4 миллиона баррелей в сутки. "Ирак ожидают кардинальные изменения в ближайшие дни. Экономика Ирака зависит от нефти больше, чем экономика любой другой страны в регионе. По этой причине она оказывается в наиболее уязвимом положении перед лицом ирано-американской войны", – сказал аль-Джанаби. По мнению эксперта, главной альтернативой Ормузскому проливу для экспорта иракской нефти вероятней всего станут сирийский порт Банияс, турецкий Джейхан и иорданский порт Акаба. Премьер-министр Ирака Али Фалех аз-Зайди 21 августа подтвердил, что власти намерены расширять экспорт через турецкий Джейхан, а также развивать маршруты к Баниясу в Сирии и Акабе в Иордании, чтобы снизить зависимость страны от Ормузского пролива. Одновременно Багдад обратился к Тегерану с просьбой предоставить Ираку особые условия для экспорта нефти через Ормузский пролив. Спикер иракского парламента Хейбет аль-Хальбуси на встрече 19 августа с главой парламента Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом заявил, что Ирак является одной из наиболее пострадавших от регионального кризиса стран, и призвал учитывать особый характер отношений двух государств. Позднее Иран разрешил проход через Ормузский пролив нескольким танкерам с иракской нефтью.

ирак

ормузский пролив

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нефть, ирак, ормузский пролив, иран