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Иран продолжает продавать нефть, несмотря на морскую блокаду США - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Иран продолжает продавать нефть, несмотря на морскую блокаду США
Иран продолжает продавать нефть, несмотря на морскую блокаду США - 27.08.2026, ПРАЙМ
Иран продолжает продавать нефть, несмотря на морскую блокаду США
Иран продолжает продавать нефть, несмотря на морскую блокаду США, заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T16:07+0300
2026-08-27T16:07+0300
нефть
иран
сша
израиль
дональд трамп
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ТЕГЕРАН, 27 авг - ПРАЙМ. Иран продолжает продавать нефть, несмотря на морскую блокаду США, заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад. Глава ЦБ Ирана Абдольнасер Хеммати ранее в августе заявлял, что экспорт иранской нефти практически прекратился из-за сложившихся условий в регионе. "К настоящему моменту продажа нефти продолжается за пределами наших территориальных вод и далеко от них, поступает клиентам", - сообщил министр нефти иранскому новостному порталу Jamaran. При этом министр отметил, что после возобновления блокады объемы продаж снизились. Однако других подробностей он не раскрыл, заявив, что этой информацией может злоупотребить "противник". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. Президент США Дональд Трамп 18 августа заявлял, что Ормузский пролив открыт для судоходства, а в отношении Ирана действует морская блокада. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.
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нефть, иран, сша, израиль, дональд трамп
Нефть, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп
16:07 27.08.2026
 
Иран продолжает продавать нефть, несмотря на морскую блокаду США

Министр нефти Пакнежад: Иран продолжает продавать нефть, несмотря на морскую блокаду США

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ТЕГЕРАН, 27 авг - ПРАЙМ. Иран продолжает продавать нефть, несмотря на морскую блокаду США, заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад.
Глава ЦБ Ирана Абдольнасер Хеммати ранее в августе заявлял, что экспорт иранской нефти практически прекратился из-за сложившихся условий в регионе.
"К настоящему моменту продажа нефти продолжается за пределами наших территориальных вод и далеко от них, поступает клиентам", - сообщил министр нефти иранскому новостному порталу Jamaran.
При этом министр отметил, что после возобновления блокады объемы продаж снизились. Однако других подробностей он не раскрыл, заявив, что этой информацией может злоупотребить "противник".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. Президент США Дональд Трамп 18 августа заявлял, что Ормузский пролив открыт для судоходства, а в отношении Ирана действует морская блокада. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.
 
НефтьИРАНСШАИЗРАИЛЬДональд Трамп
 
 
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