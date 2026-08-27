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Иран восстановил около 40% поврежденных мощностей на "Южном Парсе"

Иран восстановил около 40% поврежденных мощностей на "Южном Парсе" - 27.08.2026, ПРАЙМ

Иран восстановил около 40% поврежденных мощностей на "Южном Парсе"

Иран восстановил порядка 40% поврежденных добывающих мощностей на нефтегазовом месторождении "Южный Парс", заявил заместитель министра нефти Ирана Ахмад... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T17:29+0300

2026-08-27T17:29+0300

2026-08-27T17:31+0300

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ТЕГЕРАН, 27 авг - ПРАЙМ. Иран восстановил порядка 40% поврежденных добывающих мощностей на нефтегазовом месторождении "Южный Парс", заявил заместитель министра нефти Ирана Ахмад Зераэткар. Объекты на "Южном Парсе" подверглись атакам США и Израиля в ходе эскалации конфликта в марте этого года. В мае власти Ирана заявляли, что разработаны планы по восстановлению и модернизации пострадавшей инфраструктуры, их реализация должна быть завершена максимум за два года. Причем 50% работ по восстановлению объектов "Южного Парса" планировалось выполнить уже к зиме 2027 года. "Можно сказать, что нам... удалось восстановить примерно 40% поврежденных мощностей", - сказал Зераэткар в интервью агентству Fars. Он также напомнил, что инфраструктуре были нанесены серьезные повреждения и на полное восстановление мощностей может уйти минимум два года. Глава организации нефти и газа Парса Турадж Дехгани на минувшей неделе сообщал, что восстановление производственных мощностей на нефтеперерабатывающем заводе Южного Парса завершено на 70%. Тегеран и Вашингтон в середине июня подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а США полагаются на экономическое давление.

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газ, нефть, иран, сша, израиль