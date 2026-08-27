https://1prime.ru/20260827/kollektory-872752878.html

В Госдуму внесли проект о праве ФССП расследовать преступления коллекторов

В Госдуму внесли проект о праве ФССП расследовать преступления коллекторов - 27.08.2026, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о праве ФССП расследовать преступления коллекторов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить дознавателей федеральной службы судебных приставов (ФССП) полномочиями по... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T22:59+0300

2026-08-27T22:59+0300

2026-08-27T22:59+0300

общество

россия

фссп

госдума

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859680013_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9efd13c8e82cab8903a89ce90461c61d.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить дознавателей федеральной службы судебных приставов (ФССП) полномочиями по расследованию уголовных дел в сфере коллекторской деятельности, документ доступен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса. "Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ" предлагается передать полномочие по производству дознания по уголовным делам о преступлениях, совершенных при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, от дознавателей органов внутренних дел РФ дознавателям органов принудительного исполнения РФ", - сказано в пояснительной записке. Как поясняется в документе, инициатива обусловлена тем, что именно ФССП является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим госконтроль за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций. Уточняется, что сотрудники ФССП уже уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях по статье 14.57 КоАП (нарушение требований законодательства при возврате просроченной задолженности), и, как показывает практика, применяемые ими способы выявления и фиксации противоправных действий являются эффективными и позволяют оперативно принимать решения о возбуждении уголовных дел. В кабмине также подчеркнули, что ФССП обладает уникальной информационной базой для выявления признаков преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена статьей 172.4 УК (Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц). В пояснительной записке отмечается, что реализация законопроекта не потребует увеличения штатной численности дознавателей ФССП, но при этом существенно снизит нагрузку на сотрудников МВД, что позволит им более эффективно расследовать другие категории уголовных дел.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, фссп, госдума, мвд