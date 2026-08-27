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В Госдуму внесли проект о праве ФССП расследовать преступления коллекторов
В Госдуму внесли проект о праве ФССП расследовать преступления коллекторов - 27.08.2026, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о праве ФССП расследовать преступления коллекторов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить дознавателей федеральной службы судебных приставов (ФССП) полномочиями по... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T22:59+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить дознавателей федеральной службы судебных приставов (ФССП) полномочиями по расследованию уголовных дел в сфере коллекторской деятельности, документ доступен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса. "Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ" предлагается передать полномочие по производству дознания по уголовным делам о преступлениях, совершенных при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, от дознавателей органов внутренних дел РФ дознавателям органов принудительного исполнения РФ", - сказано в пояснительной записке. Как поясняется в документе, инициатива обусловлена тем, что именно ФССП является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим госконтроль за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций. Уточняется, что сотрудники ФССП уже уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях по статье 14.57 КоАП (нарушение требований законодательства при возврате просроченной задолженности), и, как показывает практика, применяемые ими способы выявления и фиксации противоправных действий являются эффективными и позволяют оперативно принимать решения о возбуждении уголовных дел. В кабмине также подчеркнули, что ФССП обладает уникальной информационной базой для выявления признаков преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена статьей 172.4 УК (Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц). В пояснительной записке отмечается, что реализация законопроекта не потребует увеличения штатной численности дознавателей ФССП, но при этом существенно снизит нагрузку на сотрудников МВД, что позволит им более эффективно расследовать другие категории уголовных дел.
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общество , россия, фссп, госдума, мвд
Общество , РОССИЯ, ФССП, Госдума, МВД
В Госдуму внесли проект о праве ФССП расследовать преступления коллекторов
Правительство внесло в Госдуму проект о праве ФССП расследовать коллекторские преступления
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить дознавателей федеральной службы судебных приставов (ФССП) полномочиями по расследованию уголовных дел в сфере коллекторской деятельности, документ доступен в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса.
"Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ" предлагается передать полномочие по производству дознания по уголовным делам о преступлениях, совершенных при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, от дознавателей органов внутренних дел РФ дознавателям органов принудительного исполнения РФ", - сказано в пояснительной записке.
Как поясняется в документе, инициатива обусловлена тем, что именно ФССП является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим госконтроль за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций.
Уточняется, что сотрудники ФССП уже уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях по статье 14.57 КоАП (нарушение требований законодательства при возврате просроченной задолженности), и, как показывает практика, применяемые ими способы выявления и фиксации противоправных действий являются эффективными и позволяют оперативно принимать решения о возбуждении уголовных дел.
В кабмине также подчеркнули, что ФССП обладает уникальной информационной базой для выявления признаков преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена статьей 172.4 УК (Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц).
В пояснительной записке отмечается, что реализация законопроекта не потребует увеличения штатной численности дознавателей ФССП, но при этом существенно снизит нагрузку на сотрудников МВД, что позволит им более эффективно расследовать другие категории уголовных дел.