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Ирак возложил ответственность за вывоз нефти на покупателей
Ирак возложил ответственность за вывоз нефти на покупателей - 27.08.2026, ПРАЙМ
Ирак возложил ответственность за вывоз нефти на покупателей
Нефтяные компании, заключившие контракты на покупку иракской нефти, сами несут ответственность за ее вывоз через безопасные маршруты, заявил РИА Новости... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T16:16+0300
2026-08-27T16:16+0300
2026-08-27T16:41+0300
нефть
бизнес
ирак
ормузский пролив
ближний восток
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БАГДАД, 27 авг - ПРАЙМ. Нефтяные компании, заключившие контракты на покупку иракской нефти, сами несут ответственность за ее вывоз через безопасные маршруты, заявил РИА Новости представитель министерства нефти Ирака Салим ар-Рикаби. "Продажа осуществляется в портах, а компании-покупатели несут ответственность за ее вывоз через безопасные маршруты", - сказал ар-Рикаби, комментируя механизм, который ведомство использовало для увеличения нефтяного экспорта в последние недели. По его словам, текущий объем добычи нефти в Ираке составляет около 3 миллионов баррелей в сутки, а экспорт - около 2 миллионов. Поставки нефти через Ормузский пролив в последние месяцы осуществляются с перебоями на фоне напряженности на Ближнем Востоке, из-за чего некоторые страны были вынуждены использовать альтернативные маршруты, сопряженные с различными рисками. Это также создало для государств региона дополнительные сложности с выполнением обязательств по поставкам объемов нефти, предусмотренных фьючерсными контрактами. Ирак оказался одним из наиболее пострадавших экспортеров нефти, так как большая часть поставок иракских энергоресурсов идет именно через Ормузский пролив.
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нефть, бизнес, ирак, ормузский пролив, ближний восток
Нефть, Бизнес, ИРАК, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Ирак возложил ответственность за вывоз нефти на покупателей
Миннефти Ирака: заключившие контракты на покупку иракской нефти сами несут ответственность
БАГДАД, 27 авг - ПРАЙМ. Нефтяные компании, заключившие контракты на покупку иракской нефти, сами несут ответственность за ее вывоз через безопасные маршруты, заявил РИА Новости представитель министерства нефти Ирака Салим ар-Рикаби.
"Продажа осуществляется в портах, а компании-покупатели несут ответственность за ее вывоз через безопасные маршруты", - сказал ар-Рикаби, комментируя механизм, который ведомство использовало для увеличения нефтяного экспорта в последние недели.
По его словам, текущий объем добычи нефти в Ираке составляет около 3 миллионов баррелей в сутки, а экспорт - около 2 миллионов.
Поставки нефти через Ормузский пролив в последние месяцы осуществляются с перебоями на фоне напряженности на Ближнем Востоке, из-за чего некоторые страны были вынуждены использовать альтернативные маршруты, сопряженные с различными рисками. Это также создало для государств региона дополнительные сложности с выполнением обязательств по поставкам объемов нефти, предусмотренных фьючерсными контрактами.
Ирак оказался одним из наиболее пострадавших экспортеров нефти, так как большая часть поставок иракских энергоресурсов идет именно через Ормузский пролив.