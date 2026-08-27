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Ирак возложил ответственность за вывоз нефти на покупателей

Ирак возложил ответственность за вывоз нефти на покупателей - 27.08.2026, ПРАЙМ

Ирак возложил ответственность за вывоз нефти на покупателей

Нефтяные компании, заключившие контракты на покупку иракской нефти, сами несут ответственность за ее вывоз через безопасные маршруты, заявил РИА Новости... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T16:16+0300

2026-08-27T16:16+0300

2026-08-27T16:41+0300

нефть

бизнес

ирак

ормузский пролив

ближний восток

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БАГДАД, 27 авг - ПРАЙМ. Нефтяные компании, заключившие контракты на покупку иракской нефти, сами несут ответственность за ее вывоз через безопасные маршруты, заявил РИА Новости представитель министерства нефти Ирака Салим ар-Рикаби. "Продажа осуществляется в портах, а компании-покупатели несут ответственность за ее вывоз через безопасные маршруты", - сказал ар-Рикаби, комментируя механизм, который ведомство использовало для увеличения нефтяного экспорта в последние недели. По его словам, текущий объем добычи нефти в Ираке составляет около 3 миллионов баррелей в сутки, а экспорт - около 2 миллионов. Поставки нефти через Ормузский пролив в последние месяцы осуществляются с перебоями на фоне напряженности на Ближнем Востоке, из-за чего некоторые страны были вынуждены использовать альтернативные маршруты, сопряженные с различными рисками. Это также создало для государств региона дополнительные сложности с выполнением обязательств по поставкам объемов нефти, предусмотренных фьючерсными контрактами. Ирак оказался одним из наиболее пострадавших экспортеров нефти, так как большая часть поставок иракских энергоресурсов идет именно через Ормузский пролив.

ирак

ормузский пролив

ближний восток

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, бизнес, ирак, ормузский пролив, ближний восток