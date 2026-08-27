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Ливия выразила заинтересованность в инвестициях России в нефтепереработку

Ливия выразила заинтересованность в инвестициях России в нефтепереработку - 27.08.2026, ПРАЙМ

Ливия выразила заинтересованность в инвестициях России в нефтепереработку

Ливия заинтересована в привлечении российских инвестиций в нефтепереработку, обсуждает эти вопросы с профильными компаниями в России, заявил РИА Новости министр | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T16:47+0300

2026-08-27T16:47+0300

2026-08-27T16:56+0300

нефть

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БЕНГАЗИ, 27 авг - ПРАЙМ. Ливия заинтересована в привлечении российских инвестиций в нефтепереработку, обсуждает эти вопросы с профильными компаниями в России, заявил РИА Новости министр инвестиций в ливийском правительстве, базирующимся на востоке страны, Али ас-Саиди аль-Кайди. "Я ранее связывался с рядом российских нефтяных компаний во время участия в конференции "Россия - исламский мир" в Казани и продолжаю призывать российскую сторону инвестировать в нефтепереработку в Ливии", - сказал министр. По словам аль-Кайди, Ливия располагает протяженным побережьем и стратегическим расположением, связывающим Европу и Африку. По его мнению, в стране можно создавать нефтеперерабатывающие заводы и другие предприятия для переработки ливийских ресурсов. "Это позволило бы укрепить экономическое сотрудничество между Россией и Ливией, открыть новые возможности для инвестиций и способствовать укреплению экономики обеих стран", - пояснил собеседник агентства. Ливия располагает крупнейшими в Африке разведанными запасами нефти. Однако ливийская нефтяная отрасль сильно пострадала от последствий гражданской войны и политической нестабильности, что привело к длительным простоям месторождений и портов. Суточная добыча нефти в Ливии в июне впервые с 2013 года достигла 1,487 миллиона баррелей. В настоящее время в Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - базируется в Триполи. На востоке страны действует утвержденное парламентом правительство под руководством Усамы Хаммада, которое поддерживает ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара. Ситуация двоевластия возникла в результате событий марта 2011 года, когда страны НАТО начали наносить удары по Ливии, оказывая поддержку вооруженным повстанцам. Стороны ведут переговоры по объединению армии и других государственных институтов.

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нефть, россия, ливия, африка, казань, халифа хафтар, оон, нато