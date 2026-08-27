https://1prime.ru/20260827/nepal-872723649.html
АТОР: российских туристов в районе наводнения в Непале не было
АТОР: российских туристов в районе наводнения в Непале не было - 27.08.2026, ПРАЙМ
АТОР: российских туристов в районе наводнения в Непале не было
Организованных российских туристов не было в районе наводнения в Непале, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T11:06+0300
2026-08-27T11:06+0300
2026-08-27T11:06+0300
туризм
бизнес
россия
непал
атор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872723649.jpg?1787817998
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Организованных российских туристов не было в районе наводнения в Непале, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Бхоте-Коши в среду, власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению. Причиной крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. В этот же день туристическое управление Непала сообщило, что более 380 туристов, в том числе 291 иностранец, пропали без вести после наводнения.
"Организованных туристов в районе бедствия у наших туроператоров не было - по информации от наших компаний", - сказали в пресс-службе АТОР.
непал
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, непал, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, НЕПАЛ, АТОР
АТОР: российских туристов в районе наводнения в Непале не было
АТОР: организованных российских туристов в районе наводнения в Непале не было
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Организованных российских туристов не было в районе наводнения в Непале, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Бхоте-Коши в среду, власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению. Причиной крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. В этот же день туристическое управление Непала сообщило, что более 380 туристов, в том числе 291 иностранец, пропали без вести после наводнения.
"Организованных туристов в районе бедствия у наших туроператоров не было - по информации от наших компаний", - сказали в пресс-службе АТОР.