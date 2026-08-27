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АТОР: российских туристов в районе наводнения в Непале не было

АТОР: российских туристов в районе наводнения в Непале не было - 27.08.2026, ПРАЙМ

АТОР: российских туристов в районе наводнения в Непале не было

Организованных российских туристов не было в районе наводнения в Непале, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T11:06+0300

2026-08-27T11:06+0300

2026-08-27T11:06+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Организованных российских туристов не было в районе наводнения в Непале, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Бхоте-Коши в среду, власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению. Причиной крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. В этот же день туристическое управление Непала сообщило, что более 380 туристов, в том числе 291 иностранец, пропали без вести после наводнения. "Организованных туристов в районе бедствия у наших туроператоров не было - по информации от наших компаний", - сказали в пресс-службе АТОР.

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туризм, бизнес, россия, непал, атор