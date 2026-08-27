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Патрушев открыл в СПбГМТУ студенческое конструкторское бюро
Патрушев открыл в СПбГМТУ студенческое конструкторское бюро - 27.08.2026, ПРАЙМ
Патрушев открыл в СПбГМТУ студенческое конструкторское бюро
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев открыл в Санкт-Петербургском государственном... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T13:26+0300
2026-08-27T13:26+0300
2026-08-27T13:26+0300
промышленность
бизнес
россия
николай патрушев
силовые машины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев открыл в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СПбГМТУ, "Корабелка") студенческое конструкторское бюро для обучения специалистов по энергомашиностроению.
Студенческое конструкторское бюро (СКБ) "Силовые машины - СПбГМТУ" заработает с начала нового учебного года по трем направлениям: аддитивные технологии, паровые турбины, конструкторско-технологическая подготовка машиностроительных производств. В ходе практико-ориентированного обучения студенты СПбГМТУ будут осваивать здесь специализированное программное обеспечение, используемое на предприятии, и выполнять реальные технические задания по текущим проектам компании под руководством наставников от вуза и производства.
Энергомашиностроение - это очень важное направление деятельности в судостроении, подчеркнул Патрушев, выступая на торжественной церемонии.
"И я убежден, что студенты, которые здесь будут работать, дадут много идей, инициатив, которые дальше будут воплощены в жизнь. Это направление в судостроении нам надо развивать, и этому будет способствовать новое конструкторское бюро", - сказал он.
Председатель Морской коллегии рассказал, как в свое время, будучи студентом "Корабелки", работал на кафедре.
"И, безусловно, эта работа мне помогала в дальнейшем для того, чтобы лучше ориентироваться в том, чем занимается инженер. Поэтому я хочу пожелать, чтобы открывались новые конструкторские бюро, и чтобы студенты в них работали", - добавил Патрушев.
Программа деятельности открывшегося СКБ рассчитана на два года и реализуется как профессиональная переподготовка с углубленной теоретической базой по востребованным промышленным технологиям. По итогам обучения студенты получат диплом о профессиональной переподготовке и гарантированное трудоустройство в АО "Силовые машины".
СКБ "Силовые машины - СПбГМТУ" стало уже пятым студенческим конструкторским бюро в вузе.
Патрушев также осмотрел выставку инновационного медицинского оборудования, созданного в "Корабелке" в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030". Это передовые отечественные решения для медицинского обеспечения в морских и удаленных условиях, современные инструменты профессиональной подготовки специалистов, а также перспективные разработки в сфере аддитивных технологий.
Кроме того, Патрушев открыл созданный в СПбГМТУ Центр пляжного волейбола.
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промышленность, бизнес, россия, николай патрушев, силовые машины
Промышленность, Бизнес, РОССИЯ, Николай Патрушев, Силовые машины
Патрушев открыл в СПбГМТУ студенческое конструкторское бюро
Помощник президента Патрушев открыл в СПбГМТУ конструкторское бюро по энергомашиностроению
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев открыл в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СПбГМТУ, "Корабелка") студенческое конструкторское бюро для обучения специалистов по энергомашиностроению.
Студенческое конструкторское бюро (СКБ) "Силовые машины - СПбГМТУ" заработает с начала нового учебного года по трем направлениям: аддитивные технологии, паровые турбины, конструкторско-технологическая подготовка машиностроительных производств. В ходе практико-ориентированного обучения студенты СПбГМТУ будут осваивать здесь специализированное программное обеспечение, используемое на предприятии, и выполнять реальные технические задания по текущим проектам компании под руководством наставников от вуза и производства.
Энергомашиностроение - это очень важное направление деятельности в судостроении, подчеркнул Патрушев, выступая на торжественной церемонии.
"И я убежден, что студенты, которые здесь будут работать, дадут много идей, инициатив, которые дальше будут воплощены в жизнь. Это направление в судостроении нам надо развивать, и этому будет способствовать новое конструкторское бюро", - сказал он.
Председатель Морской коллегии рассказал, как в свое время, будучи студентом "Корабелки", работал на кафедре.
"И, безусловно, эта работа мне помогала в дальнейшем для того, чтобы лучше ориентироваться в том, чем занимается инженер. Поэтому я хочу пожелать, чтобы открывались новые конструкторские бюро, и чтобы студенты в них работали", - добавил Патрушев.
Программа деятельности открывшегося СКБ рассчитана на два года и реализуется как профессиональная переподготовка с углубленной теоретической базой по востребованным промышленным технологиям. По итогам обучения студенты получат диплом о профессиональной переподготовке и гарантированное трудоустройство в АО "Силовые машины".
СКБ "Силовые машины - СПбГМТУ" стало уже пятым студенческим конструкторским бюро в вузе.
Патрушев также осмотрел выставку инновационного медицинского оборудования, созданного в "Корабелке" в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030". Это передовые отечественные решения для медицинского обеспечения в морских и удаленных условиях, современные инструменты профессиональной подготовки специалистов, а также перспективные разработки в сфере аддитивных технологий.
Кроме того, Патрушев открыл созданный в СПбГМТУ Центр пляжного волейбола.