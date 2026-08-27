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Патрушев открыл в СПбГМТУ студенческое конструкторское бюро

Патрушев открыл в СПбГМТУ студенческое конструкторское бюро - 27.08.2026, ПРАЙМ

Патрушев открыл в СПбГМТУ студенческое конструкторское бюро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев открыл в Санкт-Петербургском государственном... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T13:26+0300

2026-08-27T13:26+0300

2026-08-27T13:26+0300

промышленность

бизнес

россия

николай патрушев

силовые машины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев открыл в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СПбГМТУ, "Корабелка") студенческое конструкторское бюро для обучения специалистов по энергомашиностроению. Студенческое конструкторское бюро (СКБ) "Силовые машины - СПбГМТУ" заработает с начала нового учебного года по трем направлениям: аддитивные технологии, паровые турбины, конструкторско-технологическая подготовка машиностроительных производств. В ходе практико-ориентированного обучения студенты СПбГМТУ будут осваивать здесь специализированное программное обеспечение, используемое на предприятии, и выполнять реальные технические задания по текущим проектам компании под руководством наставников от вуза и производства. Энергомашиностроение - это очень важное направление деятельности в судостроении, подчеркнул Патрушев, выступая на торжественной церемонии. "И я убежден, что студенты, которые здесь будут работать, дадут много идей, инициатив, которые дальше будут воплощены в жизнь. Это направление в судостроении нам надо развивать, и этому будет способствовать новое конструкторское бюро", - сказал он. Председатель Морской коллегии рассказал, как в свое время, будучи студентом "Корабелки", работал на кафедре. "И, безусловно, эта работа мне помогала в дальнейшем для того, чтобы лучше ориентироваться в том, чем занимается инженер. Поэтому я хочу пожелать, чтобы открывались новые конструкторские бюро, и чтобы студенты в них работали", - добавил Патрушев. Программа деятельности открывшегося СКБ рассчитана на два года и реализуется как профессиональная переподготовка с углубленной теоретической базой по востребованным промышленным технологиям. По итогам обучения студенты получат диплом о профессиональной переподготовке и гарантированное трудоустройство в АО "Силовые машины". СКБ "Силовые машины - СПбГМТУ" стало уже пятым студенческим конструкторским бюро в вузе. Патрушев также осмотрел выставку инновационного медицинского оборудования, созданного в "Корабелке" в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030". Это передовые отечественные решения для медицинского обеспечения в морских и удаленных условиях, современные инструменты профессиональной подготовки специалистов, а также перспективные разработки в сфере аддитивных технологий. Кроме того, Патрушев открыл созданный в СПбГМТУ Центр пляжного волейбола.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, россия, николай патрушев, силовые машины