https://1prime.ru/20260827/podmoskove-872720739.html
В Подмосковье запустили производство турбокомпрессоров
В Подмосковье запустили производство турбокомпрессоров - 27.08.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье запустили производство турбокомпрессоров
Производство турбокомпрессоров для дизельных двигателей легкого коммерческого транспорта, грузовых автомобилей и сельхозтехники запустили в Подмосковье,... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T09:47+0300
2026-08-27T09:47+0300
2026-08-27T09:47+0300
бизнес
россия
промышленность
московская область
подмосковье
фрп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872720739.jpg?1787813245
МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Производство турбокомпрессоров для дизельных двигателей легкого коммерческого транспорта, грузовых автомобилей и сельхозтехники запустили в Подмосковье, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП).
"Турбокомплект" в Протвине Московской области открыл новый производственный корпус для производства турбокомпрессоров. Они предназначены для дизельных двигателей легкого коммерческого транспорта, грузовых автомобилей и сельхозтехники. Проект реализован с использованием льготного займа федерального Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 1,2 млрд рублей", - рассказали в фонде.
В ФРП добавили, что общий объем инвестиций в создание нового корпуса составил 1,8 миллиарда рублей. Выход на полную мощность позволит нарастить выпуск на 45% – с 46 до 90 тысяч турбокомпрессоров ежегодно. Доля импортных материалов в производстве будет снижена с 90% до 40%.
московская область
подмосковье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, промышленность, московская область, подмосковье, фрп
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, ФРП
В Подмосковье запустили производство турбокомпрессоров
В Подмосковье запустили производство турбокомпрессоров для дизельных двигателей
МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Производство турбокомпрессоров для дизельных двигателей легкого коммерческого транспорта, грузовых автомобилей и сельхозтехники запустили в Подмосковье, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП).
"Турбокомплект" в Протвине Московской области открыл новый производственный корпус для производства турбокомпрессоров. Они предназначены для дизельных двигателей легкого коммерческого транспорта, грузовых автомобилей и сельхозтехники. Проект реализован с использованием льготного займа федерального Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 1,2 млрд рублей", - рассказали в фонде.
В ФРП добавили, что общий объем инвестиций в создание нового корпуса составил 1,8 миллиарда рублей. Выход на полную мощность позволит нарастить выпуск на 45% – с 46 до 90 тысяч турбокомпрессоров ежегодно. Доля импортных материалов в производстве будет снижена с 90% до 40%.