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В Подмосковье запустили производство турбокомпрессоров - 27.08.2026, ПРАЙМ
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В Подмосковье запустили производство турбокомпрессоров
В Подмосковье запустили производство турбокомпрессоров - 27.08.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье запустили производство турбокомпрессоров
Производство турбокомпрессоров для дизельных двигателей легкого коммерческого транспорта, грузовых автомобилей и сельхозтехники запустили в Подмосковье,... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T09:47+0300
2026-08-27T09:47+0300
бизнес
россия
промышленность
московская область
подмосковье
фрп
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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Производство турбокомпрессоров для дизельных двигателей легкого коммерческого транспорта, грузовых автомобилей и сельхозтехники запустили в Подмосковье, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП). "Турбокомплект" в Протвине Московской области открыл новый производственный корпус для производства турбокомпрессоров. Они предназначены для дизельных двигателей легкого коммерческого транспорта, грузовых автомобилей и сельхозтехники. Проект реализован с использованием льготного займа федерального Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 1,2 млрд рублей", - рассказали в фонде. В ФРП добавили, что общий объем инвестиций в создание нового корпуса составил 1,8 миллиарда рублей. Выход на полную мощность позволит нарастить выпуск на 45% – с 46 до 90 тысяч турбокомпрессоров ежегодно. Доля импортных материалов в производстве будет снижена с 90% до 40%.
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40
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5
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бизнес, россия, промышленность, московская область, подмосковье, фрп
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, ФРП
09:47 27.08.2026
 
В Подмосковье запустили производство турбокомпрессоров

В Подмосковье запустили производство турбокомпрессоров для дизельных двигателей

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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Производство турбокомпрессоров для дизельных двигателей легкого коммерческого транспорта, грузовых автомобилей и сельхозтехники запустили в Подмосковье, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП).
"Турбокомплект" в Протвине Московской области открыл новый производственный корпус для производства турбокомпрессоров. Они предназначены для дизельных двигателей легкого коммерческого транспорта, грузовых автомобилей и сельхозтехники. Проект реализован с использованием льготного займа федерального Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 1,2 млрд рублей", - рассказали в фонде.
В ФРП добавили, что общий объем инвестиций в создание нового корпуса составил 1,8 миллиарда рублей. Выход на полную мощность позволит нарастить выпуск на 45% – с 46 до 90 тысяч турбокомпрессоров ежегодно. Доля импортных материалов в производстве будет снижена с 90% до 40%.
 
БизнесРОССИЯПромышленностьМосковская областьПОДМОСКОВЬЕФРП
 
 
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