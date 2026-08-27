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В Подмосковье запустили производство турбокомпрессоров

В Подмосковье запустили производство турбокомпрессоров - 27.08.2026, ПРАЙМ

В Подмосковье запустили производство турбокомпрессоров

Производство турбокомпрессоров для дизельных двигателей легкого коммерческого транспорта, грузовых автомобилей и сельхозтехники запустили в Подмосковье,... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T09:47+0300

2026-08-27T09:47+0300

2026-08-27T09:47+0300

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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Производство турбокомпрессоров для дизельных двигателей легкого коммерческого транспорта, грузовых автомобилей и сельхозтехники запустили в Подмосковье, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП). "Турбокомплект" в Протвине Московской области открыл новый производственный корпус для производства турбокомпрессоров. Они предназначены для дизельных двигателей легкого коммерческого транспорта, грузовых автомобилей и сельхозтехники. Проект реализован с использованием льготного займа федерального Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 1,2 млрд рублей", - рассказали в фонде. В ФРП добавили, что общий объем инвестиций в создание нового корпуса составил 1,8 миллиарда рублей. Выход на полную мощность позволит нарастить выпуск на 45% – с 46 до 90 тысяч турбокомпрессоров ежегодно. Доля импортных материалов в производстве будет снижена с 90% до 40%.

московская область

подмосковье

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, промышленность, московская область, подмосковье, фрп