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Первые в России адаптированные для китайцев аптеки появились в Приамурье

Первые в России адаптированные для китайцев аптеки появились в Приамурье - 27.08.2026, ПРАЙМ

Первые в России адаптированные для китайцев аптеки появились в Приамурье

Первые в России адаптированные для китайцев аптеки появились в Амурской области, рассказали РИА Новости в Роскачестве. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T01:24+0300

2026-08-27T01:24+0300

2026-08-27T01:24+0300

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кнр

роскачество

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Первые в России адаптированные для китайцев аптеки появились в Амурской области, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Эксперты аккредитованного органа по сертификации "Роскачество — Туризм" впервые выдали сертификат соответствия стандарту China Friendly аптекам. Документы выданы трем фармацевтическим учреждениям Амурской области — "Социальная аптека" и двум предприятиям "Твояаптека.рф", - говорится в сообщении. Специалисты подтвердили, что аптеки полностью адаптированы для приема посетителей из Китая. Все вывески, информационные материалы и контактная информация продублированы на китайском языке. Переведены названия групп препаратов. В прикассовой зоне можно быстро переводить с китайского языка на русский и наоборот с помощью специальной программы. "Наличие документа исключает ситуации, когда гость из КНР сталкивается с сервисом, не соответствующим его ожиданиям из-за культурных различий или отсутствия необходимой инфраструктуры", - заверили в Роскачестве.

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китай

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бизнес, россия, амурская область, китай, кнр, роскачество