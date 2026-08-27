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Первые в России адаптированные для китайцев аптеки появились в Приамурье
Первые в России адаптированные для китайцев аптеки появились в Приамурье - 27.08.2026, ПРАЙМ
Первые в России адаптированные для китайцев аптеки появились в Приамурье
Первые в России адаптированные для китайцев аптеки появились в Амурской области, рассказали РИА Новости в Роскачестве. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T01:24+0300
2026-08-27T01:24+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Первые в России адаптированные для китайцев аптеки появились в Амурской области, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Эксперты аккредитованного органа по сертификации "Роскачество — Туризм" впервые выдали сертификат соответствия стандарту China Friendly аптекам. Документы выданы трем фармацевтическим учреждениям Амурской области — "Социальная аптека" и двум предприятиям "Твояаптека.рф", - говорится в сообщении.
Специалисты подтвердили, что аптеки полностью адаптированы для приема посетителей из Китая. Все вывески, информационные материалы и контактная информация продублированы на китайском языке. Переведены названия групп препаратов. В прикассовой зоне можно быстро переводить с китайского языка на русский и наоборот с помощью специальной программы.
"Наличие документа исключает ситуации, когда гость из КНР сталкивается с сервисом, не соответствующим его ожиданиям из-за культурных различий или отсутствия необходимой инфраструктуры", - заверили в Роскачестве.
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бизнес, россия, амурская область, китай, кнр, роскачество
Бизнес, РОССИЯ, Амурская область, КИТАЙ, КНР, Роскачество
Первые в России адаптированные для китайцев аптеки появились в Приамурье
Первые в России адаптированные для китайцев аптеки появились в Амурской области
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Первые в России адаптированные для китайцев аптеки появились в Амурской области, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Эксперты аккредитованного органа по сертификации "Роскачество — Туризм" впервые выдали сертификат соответствия стандарту China Friendly аптекам. Документы выданы трем фармацевтическим учреждениям Амурской области — "Социальная аптека" и двум предприятиям "Твояаптека.рф", - говорится в сообщении.
Специалисты подтвердили, что аптеки полностью адаптированы для приема посетителей из Китая. Все вывески, информационные материалы и контактная информация продублированы на китайском языке. Переведены названия групп препаратов. В прикассовой зоне можно быстро переводить с китайского языка на русский и наоборот с помощью специальной программы.
"Наличие документа исключает ситуации, когда гость из КНР сталкивается с сервисом, не соответствующим его ожиданиям из-за культурных различий или отсутствия необходимой инфраструктуры", - заверили в Роскачестве.