https://1prime.ru/20260827/roskachestvo-872719908.html

Роскачество выявило единичные нарушения в сырах и творогах

Роскачество выявило единичные нарушения в сырах и творогах - 27.08.2026, ПРАЙМ

Роскачество выявило единичные нарушения в сырах и творогах

Все проверенные Роскачеством высокобелковые сыры и твороги соответствуют уровню повышенного содержания белка, однако выявлены единичные нарушения, рассказали... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T09:08+0300

2026-08-27T09:08+0300

2026-08-27T09:08+0300

бизнес

роскачество

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Все проверенные Роскачеством высокобелковые сыры и твороги соответствуют уровню повышенного содержания белка, однако выявлены единичные нарушения, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Эксперты исследовали мягкий творог "ВкусВилл", "Домик в деревне" и "Самокат", творог "Ты+protein" "Ростагроэкспорт", творожный продукт Exponenta и Скандинавский творог Lactica. Из сыров проверены полутвердый сыр "Маасдам" "ВкусВилла", протеиновый безлактозный сыр Cheese Pro, сыр "Фитнес чиз" с кунжутом и льном Exponenta, полутвердый сыр ProTein Laplandia, протеиновый сыр с грецким орехом Oldenburger и сыр X-tra Fit. "Роскачество завершило исследование шести торговых марок творога и шести торговых марок сыров, маркированных как "высокобелковые" и "протеиновые"... Вся проанализированная продукция действительно содержит белок на уровне, соответствующем высокобелковым продуктам. Однако в отдельных образцах выявлены нарушения", - говорится в сообщении. В организации уточнили, что в ходе лабораторных испытаний выявлена легкая мучнистость во вкусе у скандинавского творога Lactica. А также превышение допустимого содержания нитратов натрия и калия в протеиновом сыре Oldenburger. По словам экспертов Роскачества, превышение может свидетельствовать о нарушении технологии внесения консервантов. При этом по итогам исследования производители оперативно приняли меры. Патогенные микроорганизмы, кишечная палочка и сальмонелла не обнаружены ни в одном образце, подчеркнули в организации. Там объяснили, что сыр и творог по своей природе являются высокобелковыми продуктами благодаря технологии концентрирования сухих веществ молока. Традиционный сыр с массовой долей жира 45–50% уже автоматически попадает под критерии "высокобелкового". "Производители, использующие добавление концентратов молочного белка, делают это для повышения выхода готового продукта, однако это не всегда является критичным для достижения статуса "высокобелковый". Сыр, произведенный по традиционной технологии, уже является продуктом с высоким содержанием белка. Однако не все производители знают о возможности такого позиционирования", - отметили эксперты. В Роскачестве подытожили, что потребители могут доверять маркировке "высокобелковый" на твороге и сыре, однако следует обращать внимание на целостность упаковки и сроки годности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, роскачество