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Россия продолжает работу со странами-членами ОПЕК+, заявила Захарова

Россия продолжает работу со странами-членами ОПЕК+, заявила Захарова - 27.08.2026, ПРАЙМ

Россия продолжает работу со странами-членами ОПЕК+, заявила Захарова

Россия продолжает работу со странами-членами ОПЕК+ для обеспечения стабильности рынка энергоресурсов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T13:11+0300

2026-08-27T13:11+0300

2026-08-27T13:11+0300

нефть

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия продолжает работу со странами-членами ОПЕК+ для обеспечения стабильности рынка энергоресурсов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Продолжаем диалог и совместную работу с партнерами по формату ОПЕК+ по поддержанию стабильности нефтяного рынка", - заявила Захарова на брифинге. Представитель МИД добавила, что стабильные и надежные поставки российских энергоресурсов позволяют партнерам обеспечивать устойчивый экономический рост и выполнять социальные задачи, а также подчеркнула, что Россия выступает за суверенитет стран в энергетической сфере.

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нефть, мария захарова, опек, мид, мид рф