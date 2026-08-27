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Россия продолжает работу со странами-членами ОПЕК+, заявила Захарова - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Россия продолжает работу со странами-членами ОПЕК+, заявила Захарова
Россия продолжает работу со странами-членами ОПЕК+, заявила Захарова - 27.08.2026, ПРАЙМ
Россия продолжает работу со странами-членами ОПЕК+, заявила Захарова
Россия продолжает работу со странами-членами ОПЕК+ для обеспечения стабильности рынка энергоресурсов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T13:11+0300
2026-08-27T13:11+0300
нефть
мария захарова
опек
мид
мид рф
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия продолжает работу со странами-членами ОПЕК+ для обеспечения стабильности рынка энергоресурсов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Продолжаем диалог и совместную работу с партнерами по формату ОПЕК+ по поддержанию стабильности нефтяного рынка", - заявила Захарова на брифинге. Представитель МИД добавила, что стабильные и надежные поставки российских энергоресурсов позволяют партнерам обеспечивать устойчивый экономический рост и выполнять социальные задачи, а также подчеркнула, что Россия выступает за суверенитет стран в энергетической сфере.
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нефть, мария захарова, опек, мид, мид рф
Нефть, Мария Захарова, ОПЕК, МИД, МИД РФ
13:11 27.08.2026
 
Россия продолжает работу со странами-членами ОПЕК+, заявила Захарова

Захарова: Россия продолжает работу со странами-членами ОПЕК+

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия продолжает работу со странами-членами ОПЕК+ для обеспечения стабильности рынка энергоресурсов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Продолжаем диалог и совместную работу с партнерами по формату ОПЕК+ по поддержанию стабильности нефтяного рынка", - заявила Захарова на брифинге.
Представитель МИД добавила, что стабильные и надежные поставки российских энергоресурсов позволяют партнерам обеспечивать устойчивый экономический рост и выполнять социальные задачи, а также подчеркнула, что Россия выступает за суверенитет стран в энергетической сфере.
 
НефтьМария ЗахароваОПЕКМИДМИД РФ
 
 
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