https://1prime.ru/20260827/rzhd-872743930.html

Глава РЖД назвал ключевые проекты компании на ближайшие годы

Глава РЖД назвал ключевые проекты компании на ближайшие годы - 27.08.2026, ПРАЙМ

Глава РЖД назвал ключевые проекты компании на ближайшие годы

Глава РЖД Олег Белозеров назвал ключевыми проектами для компании на ближайшие годы увеличение пропускной способности Восточного полигона до 270 миллионов тонн,... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T18:37+0300

2026-08-27T18:37+0300

2026-08-27T18:37+0300

бизнес

россия

мурманск

санкт-петербург

москва

олег белозеров

владимир путин

ржд

мтк "север-юг"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872743930.jpg?1787845045

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Глава РЖД Олег Белозеров назвал ключевыми проектами для компании на ближайшие годы увеличение пропускной способности Восточного полигона до 270 миллионов тонн, развитие МТК "Север-Юг" и строительство сети ВСМ. Он выступал в четверг на Всероссийском форуме ветеранов специальной военной операции "Вместе победим", где ему задали вопрос про основные проекты РЖД до 2030 года. Глава компании очертил проекты и за этим горизонтом. "Напомню, мы - государственная компания. Мы четко выполняем те решения и задачи, которые перед нами поставил президент Российской Федерации, и то, что облечено в документы правительства РФ. Поэтому ключевым для нас является в своей части выполнение национальных целей развития России", - сказал глава РЖД. Он отметил, что перед компанией стоят задачи по развитие железных дорог во всех направлениях. РЖД, по его словам, выполнили задачи по развитию дорог в северо-западном направлении: это Балтика, Мурманск. "Были поставлены дополнительные задачи по дополнительным тоннам необходимым, перевозимым в этом направлении. Балтика сейчас, вы видите что это такое - замкнутое море. А еще давным-давно говорили, что Мурманск - это окно в мир. Вот мы эту задачу президента уже реализовали и сейчас продолжаем реализовывать", - продолжил топ-менеджер. Белозеров назвал среди ключевых проектов МТК "Север-Юг". "Тоже все смотрим телевизор, понимаем, насколько важен этот коридор. Он сейчас работает, увеличивает объемы перевозок, и это тоже стратегическая цель", - сказал глава РЖД. Следующей важной целью Белозеров назвал развитие Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб. Он отметил, что за последние 10 лет благодаря решению президента России Владимира Путина объем перевозок здесь увеличился в два раза - до 180 миллионов тонн. По сути, был построен второй БАМ, только с пропускной способностью в три раза больше, и построила его Россия, тогда как предыдущий возводил весь Советский Союз, подчеркнул глава РЖД. "Мы с вами реализовали эту задачу с разворотом на восток, но это не остановка, 180 миллионов - это мало. Нужно 230, нужно 270. Эти задачи президентом поставлены: к 2030-му году это 210 миллионов тонн, а к 2032-му - уже 270 миллионов тонн. Но это прежде всего грузовое движение", - продолжил он. Белозеров напомнил, что единственная составляющая, которая на сегодняшний момент не была замещена в России, это высокоскоростное пассажирское движение. И в настоящее время в стране такой проект реализуется - это первая ВСМ Москва - Санкт-Петербург и собственный высокоскоростной поезд. Помимо ВСМ в Петербург, резюмировал глава РЖД, планируется строительство еще четырех таких дорог, в том числе в Минск и Адлер.

мурманск

санкт-петербург

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, мурманск, санкт-петербург, москва, олег белозеров, владимир путин, ржд, мтк "север-юг"