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Вучич: сделка по продаже NIS может быть завершена уже в сентябре

Вучич: сделка по продаже NIS может быть завершена уже в сентябре - 27.08.2026, ПРАЙМ

Вучич: сделка по продаже NIS может быть завершена уже в сентябре

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сделка по продаже "Газпром нефтью" венгерской MOL контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS),... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T13:35+0300

2026-08-27T13:35+0300

2026-08-27T13:35+0300

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газпром

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БЕЛГРАД, 27 авг – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сделка по продаже "Газпром нефтью" венгерской MOL контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), находящейся под санкциями США, может быть завершена уже в сентябре. "Газпром нефть" и связанные с ней российские владельцы контрольного пакета NIS (56,15%) и венгерская нефтегазовая MOL в середине января согласовали основные положения будущего договора о продаже, документы были направлены в управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Срок завершения переговоров неоднократно продлевался, последний установленный минфином США - 28 августа. До этой же даты действует и временная лицензия на оперативную деятельность NIS. Компания 22 августа запросила у OFAC очередное продление. "Я впервые оптимист в отношении того, что уже в сентябре мы могли бы завершить сделку по NIS. И это не было бы возможно без понимания со стороны OFAC, с американской стороны. Нам было бы трудно держать ситуацию под контролем до нынешнего времени без последствий", - заявил Вучич журналистам в четверг. Власти Сербии в середине июня подписали с MOL договор о будущем управлении NIS в случае, если сделка с "Газпром нефтью" состоится. Сербия, которой сейчас принадлежит 29,8% российско-сербской компании, выкупит у MOL еще 5% акций NIS, и единственный в стране НПЗ минимум 10 лет будет работать в объемах производства последних четыре лет до введения санкций. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергокомпаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек и обеспечивает порядка 9% ежегодных доходов бюджета Сербии. Компания владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдингом" - ТЭС Панчево.

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нефть, россия, сербия, сша, александр вучич, nis, газпром, mol