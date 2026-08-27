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Petrobras рассматривает возможность экспорта СПГ в Азию через Сингапур

Petrobras рассматривает возможность экспорта СПГ в Азию через Сингапур - 27.08.2026, ПРАЙМ

Petrobras рассматривает возможность экспорта СПГ в Азию через Сингапур

Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras рассматривает возможность экспорта сжиженного природного газа (СПГ) с глубоководных месторождений Атлантического... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T20:30+0300

2026-08-27T20:30+0300

2026-08-27T20:32+0300

газ

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азия

сингапур

ормузский пролив

petrobras

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras рассматривает возможность экспорта сжиженного природного газа (СПГ) с глубоководных месторождений Атлантического океана в Азию через Сингапур, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на генерального директора компании Магду Шамбрияр (Magda Chambriard). "Генеральный директор Petroleo Brasileiro SA Магда Шамбрияр заявила, что компания ведет переговоры с сингапурской судостроительной компанией Seatrium Ltd. о способах сжижения и экспорта газа из глубоководных бассейнов в Атлантическом океане", - пишет агентство. В сообщении отмечается, что гендиректор Petrobras на совместной с Seatrium пресс-конференции в Сингапуре также заявила, что компания видит "возможности для экспорта газа с помощью судов-газовозов". При этом Шамбрияр не назвала возможные сроки начала экспорта СПГ, а также не сообщила, сколько средств компания собирается инвестировать в проект. Агентство указывает, что для осуществления проекта южноамериканской компании сначала потребуется построить завод по сжижению газа. Блумберг поясняет, что Petrobras предпринимает эти усилия на фоне того, что страны Азии и других регионов стремятся найти новые источники СПГ ввиду блокировки Ормузского пролива из-за конфликта на Ближнем Востоке. Petrobras - энергетическая компания, работающая по большей части в Бразилии. Основана в 1953 году.

азия

сингапур

ормузский пролив

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газ, нефть, азия, сингапур, ормузский пролив, petrobras