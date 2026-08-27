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США близки к сделке по венесуэльским нефтяным месторождениям, пишет Axios - 27.08.2026, ПРАЙМ
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США близки к сделке по венесуэльским нефтяным месторождениям, пишет Axios
США близки к сделке по венесуэльским нефтяным месторождениям, пишет Axios - 27.08.2026, ПРАЙМ
США близки к сделке по венесуэльским нефтяным месторождениям, пишет Axios
Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с временным правительством Венесуэлы о приобретении доли в нефтяных месторождениях страны, пишет... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T22:15+0300
2026-08-27T22:43+0300
нефть
сша
венесуэла
дональд трамп
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с временным правительством Венесуэлы о приобретении доли в нефтяных месторождениях страны, пишет Axios со ссылкой на двух американских чиновников."Назвать эту сделку огромной было бы преуменьшением. Она колоссальная", — заявил один из собеседников издания.Он добавил, что свыше десятка действующих месторождений с доказанными запасами в 90 миллиардов баррелей позволят более чем вдвое увеличить нефтяные резервы США.По информации издания, переговоры возглавляют госсекретарь США Марко Рубио и уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес. Детали, как утверждается, обсуждались на встрече в Каракасе в июле."Точное время достижения договоренности пока не известно, но глава Минэнерго Крис Райт обсуждает планы отправиться в Венесуэлу на следующей неделе", - говорится в сообщении.В августе Трамп заявил, что Штаты с учетом Венесуэлы стали обладателями 60% мировых запасов нефти и газа, представив ресурсы Каракаса как часть американского энергетического потенциала.
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нефть, сша, венесуэла, дональд трамп, марко рубио
Нефть, США, ВЕНЕСУЭЛА, Дональд Трамп, Марко Рубио
22:15 27.08.2026 (обновлено: 22:43 27.08.2026)
 
США близки к сделке по венесуэльским нефтяным месторождениям, пишет Axios

Axios: США близки к заключению масштабной сделки по венесуэльским нефтяным месторождениям

© AP Photo / Matias DelacroixНефтяной комплекс в Венесуэле
Нефтяной комплекс в Венесуэле - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с временным правительством Венесуэлы о приобретении доли в нефтяных месторождениях страны, пишет Axios со ссылкой на двух американских чиновников.
"Назвать эту сделку огромной было бы преуменьшением. Она колоссальная", — заявил один из собеседников издания.
Он добавил, что свыше десятка действующих месторождений с доказанными запасами в 90 миллиардов баррелей позволят более чем вдвое увеличить нефтяные резервы США.
По информации издания, переговоры возглавляют госсекретарь США Марко Рубио и уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес. Детали, как утверждается, обсуждались на встрече в Каракасе в июле.
"Точное время достижения договоренности пока не известно, но глава Минэнерго Крис Райт обсуждает планы отправиться в Венесуэлу на следующей неделе", - говорится в сообщении.
В августе Трамп заявил, что Штаты с учетом Венесуэлы стали обладателями 60% мировых запасов нефти и газа, представив ресурсы Каракаса как часть американского энергетического потенциала.
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НефтьСШАВЕНЕСУЭЛАДональд ТрампМарко Рубио
 
 
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