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США близки к сделке по венесуэльским нефтяным месторождениям, пишет Axios

США близки к сделке по венесуэльским нефтяным месторождениям, пишет Axios - 27.08.2026, ПРАЙМ

США близки к сделке по венесуэльским нефтяным месторождениям, пишет Axios

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с временным правительством Венесуэлы о приобретении доли в нефтяных месторождениях страны, пишет... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T22:15+0300

2026-08-27T22:15+0300

2026-08-27T22:43+0300

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сша

венесуэла

дональд трамп

марко рубио

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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с временным правительством Венесуэлы о приобретении доли в нефтяных месторождениях страны, пишет Axios со ссылкой на двух американских чиновников."Назвать эту сделку огромной было бы преуменьшением. Она колоссальная", — заявил один из собеседников издания.Он добавил, что свыше десятка действующих месторождений с доказанными запасами в 90 миллиардов баррелей позволят более чем вдвое увеличить нефтяные резервы США.По информации издания, переговоры возглавляют госсекретарь США Марко Рубио и уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес. Детали, как утверждается, обсуждались на встрече в Каракасе в июле."Точное время достижения договоренности пока не известно, но глава Минэнерго Крис Райт обсуждает планы отправиться в Венесуэлу на следующей неделе", - говорится в сообщении.В августе Трамп заявил, что Штаты с учетом Венесуэлы стали обладателями 60% мировых запасов нефти и газа, представив ресурсы Каракаса как часть американского энергетического потенциала.

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нефть, сша, венесуэла, дональд трамп, марко рубио