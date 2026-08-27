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Суд 29 октября рассмотрит кассацию владельцев рыбопромысловых компаний - 27.08.2026, ПРАЙМ
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Суд 29 октября рассмотрит кассацию владельцев рыбопромысловых компаний
Суд 29 октября рассмотрит кассацию владельцев рыбопромысловых компаний - 27.08.2026, ПРАЙМ
Суд 29 октября рассмотрит кассацию владельцев рыбопромысловых компаний
Арбитражный суд Московского округа 29 октября рассмотрит кассационные жалобы владельцев рыбопромысловых компаний в Хабаровском крае на судебные акты нижестоящих | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T12:28+0300
2026-08-27T12:28+0300
бизнес
россия
киргизия
хабаровский край
москва
росрыболовство
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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа 29 октября рассмотрит кассационные жалобы владельцев рыбопромысловых компаний в Хабаровском крае на судебные акты нижестоящих инстанций, которые по иску Генпрокуратуры России взыскали с них около 6,8 миллиарда рублей ущерба и изъяли эти компании и ряд других юрлиц в доход государства. Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, принятые к рассмотрению кассации на решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда подали ответчики Алексей Филев и Денис Кокорин. Бизнесмен Андрей Айдаров, которого называют основным владельцем группы, тоже подал кассационную жалобу, но суд округа к производству ее пока не принял. Первая инстанция в апреле взыскала ущерб, причиненный водным биоресурсам, с Айдарова, Аркадия Мкртычева, Марины Кустовой, Филева и Кокорина. В доход государства в счет частичного возмещения ущерба были обращены принадлежащие им ООО "Сонико-Чумикан", ООО "Национальное предприятие "УД-Учур" и ООО "Сущевский" и еще ряд компаний группы. Суд также признал незаконными договоры промысловых компаний с Росрыболовством о закреплении квот на вылов биоресурсов. Решение было обращено к немедленному исполнению. Как пояснил в суде представитель прокуратуры, Айдаров в 2023 году получил гражданство Киргизии и тем самым приобрел статус иностранного инвестора, после чего вылов биоресурсов его компаниями, имеющими стратегическое значение для страны, стал незаконным. Кроме того, по словам истца, продукция компаний Айдарова поставлялась в Китай и Японию, а выручка поступала в компанию его отца в Киргизии. Айдаров заявил, что у него нет и не было иностранного гражданства, а перевод выручки в Киргизию в 2022 году был "разовой ситуацией" и денежные средства были быстро возвращены в Россию. Представители остальных ответчиков-физлиц заявили, что они не входили в одну группу лиц с Айдаровым и, более того, находились с ним в состоянии корпоративного конфликта, поэтому не могут нести ответственность. Апелляционный суд в июне оставил решение первой инстанции без изменения, отклонив жалобы ответчиков – как физических, так и юридических лиц.
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бизнес, россия, киргизия, хабаровский край, москва, росрыболовство
Бизнес, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, Хабаровский край, МОСКВА, Росрыболовство
12:28 27.08.2026
 
Суд 29 октября рассмотрит кассацию владельцев рыбопромысловых компаний

Суд 29 октября рассмотрит кассацию владельцев рыбопромысловых компаний в Хабаровском крае

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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа 29 октября рассмотрит кассационные жалобы владельцев рыбопромысловых компаний в Хабаровском крае на судебные акты нижестоящих инстанций, которые по иску Генпрокуратуры России взыскали с них около 6,8 миллиарда рублей ущерба и изъяли эти компании и ряд других юрлиц в доход государства.
Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, принятые к рассмотрению кассации на решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда подали ответчики Алексей Филев и Денис Кокорин. Бизнесмен Андрей Айдаров, которого называют основным владельцем группы, тоже подал кассационную жалобу, но суд округа к производству ее пока не принял.
Первая инстанция в апреле взыскала ущерб, причиненный водным биоресурсам, с Айдарова, Аркадия Мкртычева, Марины Кустовой, Филева и Кокорина. В доход государства в счет частичного возмещения ущерба были обращены принадлежащие им ООО "Сонико-Чумикан", ООО "Национальное предприятие "УД-Учур" и ООО "Сущевский" и еще ряд компаний группы.
Суд также признал незаконными договоры промысловых компаний с Росрыболовством о закреплении квот на вылов биоресурсов. Решение было обращено к немедленному исполнению.
Как пояснил в суде представитель прокуратуры, Айдаров в 2023 году получил гражданство Киргизии и тем самым приобрел статус иностранного инвестора, после чего вылов биоресурсов его компаниями, имеющими стратегическое значение для страны, стал незаконным. Кроме того, по словам истца, продукция компаний Айдарова поставлялась в Китай и Японию, а выручка поступала в компанию его отца в Киргизии.
Айдаров заявил, что у него нет и не было иностранного гражданства, а перевод выручки в Киргизию в 2022 году был "разовой ситуацией" и денежные средства были быстро возвращены в Россию.
Представители остальных ответчиков-физлиц заявили, что они не входили в одну группу лиц с Айдаровым и, более того, находились с ним в состоянии корпоративного конфликта, поэтому не могут нести ответственность.
Апелляционный суд в июне оставил решение первой инстанции без изменения, отклонив жалобы ответчиков – как физических, так и юридических лиц.
 
БизнесРОССИЯКИРГИЗИЯХабаровский крайМОСКВАРосрыболовство
 
 
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