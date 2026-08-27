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Туроператоры зафиксировали рост спроса на туры в Японию на осенний сезон

Туроператоры зафиксировали рост спроса на туры в Японию на осенний сезон - 27.08.2026, ПРАЙМ

Туроператоры зафиксировали рост спроса на туры в Японию на осенний сезон

Российские туроператоры фиксируют рост спроса среди туристов на туры в Японию на осенний сезон красных листьев, количество бронирований на этот период... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T14:06+0300

2026-08-27T14:06+0300

2026-08-27T14:14+0300

туризм

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япония

токио

атор

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российские туроператоры фиксируют рост спроса среди туристов на туры в Японию на осенний сезон красных листьев, количество бронирований на этот период увеличилось на 25-30% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Туроператоры фиксируют двузначный рост спроса на туры в Японию на сезон красных листьев (момидзи). По сводным оценкам, количество бронирований на этот осенний период увеличилось в среднем на 25-30% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении. Сезон момидзи растянут по времени и идет по Японии с севера на юг, отметили в ассоциации. Так, первые осенние краски появляются уже в сентябре, а в самых популярных у туристов районах Токио, Киото и Осаки пик обычно приходится на вторую половину ноября - начало декабря. В АТОР указали, что основная волна бронирований туров в Японию еще предстоит. В туроператоре Corona Travel пояснили, что многие туристы ждут более точных прогнозов окрашивания листьев и принимают решение ближе к датам поездки. "В "Русском Экспрессе" и "Чайна Трэвел" ожидают пика спроса в сентябре", - добавили в ассоциации. Там подчеркнули, что нынешние темпы роста еще могут увеличиться, а выбор на самые востребованные даты - сократиться. Отмечается, что мест в экскурсионных заездах на пик момидзи уже становится меньше, поэтому туроператоры советуют не затягивать с бронированием тем, кому важны конкретные даты, отели и маршруты. Стоимость туров в Японию на сезон красных листьев зависит от маршрута, уровня отелей и формата поездки. По данным АТОР, на одного человека при двухместном размещении без авиаперелета цена варьируется от 135-160 тысяч рублей за программу "лайт" и до 350-400 тысяч рублей за максимально насыщенный маршрут.

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туризм, бизнес, япония, токио, атор