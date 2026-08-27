Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туроператоры зафиксировали рост спроса на туры в Японию на осенний сезон - 27.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260827/turoperatory-872732162.html
Туроператоры зафиксировали рост спроса на туры в Японию на осенний сезон
Туроператоры зафиксировали рост спроса на туры в Японию на осенний сезон - 27.08.2026, ПРАЙМ
Туроператоры зафиксировали рост спроса на туры в Японию на осенний сезон
Российские туроператоры фиксируют рост спроса среди туристов на туры в Японию на осенний сезон красных листьев, количество бронирований на этот период... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T14:06+0300
2026-08-27T14:14+0300
туризм
бизнес
япония
токио
атор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872732162.jpg?1787829286
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российские туроператоры фиксируют рост спроса среди туристов на туры в Японию на осенний сезон красных листьев, количество бронирований на этот период увеличилось на 25-30% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Туроператоры фиксируют двузначный рост спроса на туры в Японию на сезон красных листьев (момидзи). По сводным оценкам, количество бронирований на этот осенний период увеличилось в среднем на 25-30% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении. Сезон момидзи растянут по времени и идет по Японии с севера на юг, отметили в ассоциации. Так, первые осенние краски появляются уже в сентябре, а в самых популярных у туристов районах Токио, Киото и Осаки пик обычно приходится на вторую половину ноября - начало декабря. В АТОР указали, что основная волна бронирований туров в Японию еще предстоит. В туроператоре Corona Travel пояснили, что многие туристы ждут более точных прогнозов окрашивания листьев и принимают решение ближе к датам поездки. "В "Русском Экспрессе" и "Чайна Трэвел" ожидают пика спроса в сентябре", - добавили в ассоциации. Там подчеркнули, что нынешние темпы роста еще могут увеличиться, а выбор на самые востребованные даты - сократиться. Отмечается, что мест в экскурсионных заездах на пик момидзи уже становится меньше, поэтому туроператоры советуют не затягивать с бронированием тем, кому важны конкретные даты, отели и маршруты. Стоимость туров в Японию на сезон красных листьев зависит от маршрута, уровня отелей и формата поездки. По данным АТОР, на одного человека при двухместном размещении без авиаперелета цена варьируется от 135-160 тысяч рублей за программу "лайт" и до 350-400 тысяч рублей за максимально насыщенный маршрут.
япония
токио
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, япония, токио, атор
Туризм, Бизнес, ЯПОНИЯ, Токио, АТОР
14:06 27.08.2026 (обновлено: 14:14 27.08.2026)
 
Туроператоры зафиксировали рост спроса на туры в Японию на осенний сезон

АТОР: спрос на туры в Японию на осенний сезон красных листьев вырос на 25-30%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Российские туроператоры фиксируют рост спроса среди туристов на туры в Японию на осенний сезон красных листьев, количество бронирований на этот период увеличилось на 25-30% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Туроператоры фиксируют двузначный рост спроса на туры в Японию на сезон красных листьев (момидзи). По сводным оценкам, количество бронирований на этот осенний период увеличилось в среднем на 25-30% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.
Сезон момидзи растянут по времени и идет по Японии с севера на юг, отметили в ассоциации. Так, первые осенние краски появляются уже в сентябре, а в самых популярных у туристов районах Токио, Киото и Осаки пик обычно приходится на вторую половину ноября - начало декабря.
В АТОР указали, что основная волна бронирований туров в Японию еще предстоит. В туроператоре Corona Travel пояснили, что многие туристы ждут более точных прогнозов окрашивания листьев и принимают решение ближе к датам поездки. "В "Русском Экспрессе" и "Чайна Трэвел" ожидают пика спроса в сентябре", - добавили в ассоциации.
Там подчеркнули, что нынешние темпы роста еще могут увеличиться, а выбор на самые востребованные даты - сократиться. Отмечается, что мест в экскурсионных заездах на пик момидзи уже становится меньше, поэтому туроператоры советуют не затягивать с бронированием тем, кому важны конкретные даты, отели и маршруты.
Стоимость туров в Японию на сезон красных листьев зависит от маршрута, уровня отелей и формата поездки. По данным АТОР, на одного человека при двухместном размещении без авиаперелета цена варьируется от 135-160 тысяч рублей за программу "лайт" и до 350-400 тысяч рублей за максимально насыщенный маршрут.
 
ТуризмБизнесЯПОНИЯТокиоАТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала