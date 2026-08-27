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В АТОР назвали условие для удвоения турпотока из Индии в Россию
В АТОР назвали условие для удвоения турпотока из Индии в Россию - 27.08.2026, ПРАЙМ
В АТОР назвали условие для удвоения турпотока из Индии в Россию
Туристический поток из Индии в Россию в случае введения группового безвизового режима может увеличить поток путешественников более чем в два раза, дали РИА... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T14:06+0300
2026-08-27T14:06+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Туристический поток из Индии в Россию в случае введения группового безвизового режима может увеличить поток путешественников более чем в два раза, дали РИА Новости оценку в пресс-службе туроператоров России (АТОР). Ранее посол Индии в РФ Винай Кумар заявил, что Россия может стать первой страной, с которой Индия введет безвизовый режим въезда граждан после завершения переговоров и выполнения необходимых технических требований. "Гораздо больший потенциальный эффект групповой "безвиз" с Индией может дать въездному туризму в Россию. За счет эффекта низкой базы количество групповых туров из Индии в Россию может вырасти более чем двукратно", - сказали в пресс-службе АТОР. По их словам, помимо того, что тур можно будет приобрести ближе к дате вылета и отпадает необходимость заполнения визовой анкеты, путешествие в Россию также станет дешевле на 52 доллара - на стоимость электронной визы в Россию. Туроператоры - члены АТОР - отметили, что, в другую сторону, из России, потенциально безвизовый режим будет способствовать росту популярности чартерных программ в Гоа и оздоровительных туров в Кералу, а отмена визового сбора сделает отдых в пляжных штатах Индии более привлекательным для семей, так как тоже сократит расходы на оформление электронных виз. Там пояснили, что если с Индией будет достигнута договоренность введения такого режима, механизм может быть аналогичен тому, что действует для граждан Китая и Ирана. Туроператор формирует списки групп туристов, передает их на границу, затем группа может пересечь границу с гидом и путешествовать по стране только в составе этой группы.
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туризм, бизнес, россия, индия, гоа, китай, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, ГОА, КИТАЙ, АТОР
В АТОР назвали условие для удвоения турпотока из Индии в Россию
АТОР: турпоток из Индии в РФ при введении группового безвиза вырастет более чем в два раза
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Туристический поток из Индии в Россию в случае введения группового безвизового режима может увеличить поток путешественников более чем в два раза, дали РИА Новости оценку в пресс-службе туроператоров России (АТОР).
Ранее посол Индии в РФ Винай Кумар заявил, что Россия может стать первой страной, с которой Индия введет безвизовый режим въезда граждан после завершения переговоров и выполнения необходимых технических требований.
"Гораздо больший потенциальный эффект групповой "безвиз" с Индией может дать въездному туризму в Россию. За счет эффекта низкой базы количество групповых туров из Индии в Россию может вырасти более чем двукратно", - сказали в пресс-службе АТОР.
По их словам, помимо того, что тур можно будет приобрести ближе к дате вылета и отпадает необходимость заполнения визовой анкеты, путешествие в Россию также станет дешевле на 52 доллара - на стоимость электронной визы в Россию.
Туроператоры - члены АТОР - отметили, что, в другую сторону, из России, потенциально безвизовый режим будет способствовать росту популярности чартерных программ в Гоа и оздоровительных туров в Кералу, а отмена визового сбора сделает отдых в пляжных штатах Индии более привлекательным для семей, так как тоже сократит расходы на оформление электронных виз.
Там пояснили, что если с Индией будет достигнута договоренность введения такого режима, механизм может быть аналогичен тому, что действует для граждан Китая и Ирана. Туроператор формирует списки групп туристов, передает их на границу, затем группа может пересечь границу с гидом и путешествовать по стране только в составе этой группы.