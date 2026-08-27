https://1prime.ru/20260827/ukraina-872724731.html
В нескольких областях Украины жители остались без света
В нескольких областях Украины жители остались без света - 27.08.2026, ПРАЙМ
В нескольких областях Украины жители остались без света
Жители некоторых районов Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областей Украины остались без электричества, сообщила в четверг... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T11:46+0300
2026-08-27T11:46+0300
2026-08-27T11:46+0300
украина
укрэнерго
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872724731.jpg?1787820360
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Жители некоторых районов Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областей Украины остались без электричества, сообщила в четверг энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть новые отключения в ... Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Одесской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
"Укрэнерго" сообщила, что энергетиками уже ведутся аварийно-восстановительные работы для повторного подключения потребителей.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, укрэнерго
В нескольких областях Украины жители остались без света
"Укрэнерго": жители нескольких областей Украины остались без электричества
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Жители некоторых районов Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областей Украины остались без электричества, сообщила в четверг энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть новые отключения в ... Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Одесской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
"Укрэнерго" сообщила, что энергетиками уже ведутся аварийно-восстановительные работы для повторного подключения потребителей.