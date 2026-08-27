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В нескольких областях Украины жители остались без света

В нескольких областях Украины жители остались без света - 27.08.2026, ПРАЙМ

В нескольких областях Украины жители остались без света

Жители некоторых районов Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областей Украины остались без электричества, сообщила в четверг... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T11:46+0300

2026-08-27T11:46+0300

2026-08-27T11:46+0300

украина

укрэнерго

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Жители некоторых районов Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областей Украины остались без электричества, сообщила в четверг энергетическая компания "Укрэнерго". "На утро есть новые отключения в ... Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Одесской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. "Укрэнерго" сообщила, что энергетиками уже ведутся аварийно-восстановительные работы для повторного подключения потребителей.

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украина, укрэнерго