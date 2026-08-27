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СМИ: Shell прекратила переговоры с Unimot о продаже доли в немецком НПЗ - 27.08.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Shell прекратила переговоры с Unimot о продаже доли в немецком НПЗ
СМИ: Shell прекратила переговоры с Unimot о продаже доли в немецком НПЗ - 27.08.2026, ПРАЙМ
СМИ: Shell прекратила переговоры с Unimot о продаже доли в немецком НПЗ
Британо-нидерландская энергетическая компания Shell несколько месяцев назад прекратила долгие переговоры с польской Unimot о продаже своей доли в... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T21:31+0300
2026-08-27T21:48+0300
нефть
германия
польша
фрг
нпз
shell
роснефть
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Британо-нидерландская энергетическая компания Shell несколько месяцев назад прекратила долгие переговоры с польской Unimot о продаже своей доли в нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) PCK Raffinerie в немецком Шведте, доля в котором также принадлежит "Роснефти", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Shell Plc завершила годами продолжавшиеся переговоры с польской компанией Unimot SA о продаже своей доли в немецком нефтеперерабатывающем заводе в Шведте, связанном с Россией. Переговоры прекратились несколько месяцев назад", - пишет агентство. При этом еще в феврале немецкое правительство сообщало, что переговоры между компаниями находились на продвинутой стадии, добавляет Блумберг. Shell принадлежит 37,5% НПЗ, компания неоднократно предпринимала попытки по продаже активов. Итальянская энергетическая компания Eni также владеет долей в НПЗ. Как отмечает агентство, Unimot является покупателем нефтепродуктов НПЗ в Шведте, которые поставляются в западную Польшу. Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining &amp; Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге.
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нефть, германия, польша, фрг, нпз, shell, роснефть
Нефть, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, ФРГ, НПЗ, Shell, Роснефть
21:31 27.08.2026 (обновлено: 21:48 27.08.2026)
 
СМИ: Shell прекратила переговоры с Unimot о продаже доли в немецком НПЗ

Bloomberg: Shell прекратила переговоры с польской Unimot о продаже доли в НПЗ в Шведте

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Британо-нидерландская энергетическая компания Shell несколько месяцев назад прекратила долгие переговоры с польской Unimot о продаже своей доли в нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) PCK Raffinerie в немецком Шведте, доля в котором также принадлежит "Роснефти", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Shell Plc завершила годами продолжавшиеся переговоры с польской компанией Unimot SA о продаже своей доли в немецком нефтеперерабатывающем заводе в Шведте, связанном с Россией. Переговоры прекратились несколько месяцев назад", - пишет агентство.
При этом еще в феврале немецкое правительство сообщало, что переговоры между компаниями находились на продвинутой стадии, добавляет Блумберг.
Shell принадлежит 37,5% НПЗ, компания неоднократно предпринимала попытки по продаже активов. Итальянская энергетическая компания Eni также владеет долей в НПЗ.
Как отмечает агентство, Unimot является покупателем нефтепродуктов НПЗ в Шведте, которые поставляются в западную Польшу.
Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге.
 
НефтьГЕРМАНИЯПОЛЬШАФРГНПЗShellРоснефть
 
 
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