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Власти уделили особое внимание формированию запасов топлива

Власти уделили особое внимание формированию запасов топлива - 27.08.2026, ПРАЙМ

Власти уделили особое внимание формированию запасов топлива

Власти России в ходе совещания по ситуации на топливном рынке уделили особое внимание состоянию логистики и формированию запасов бензина, дизтоплива,... | 27.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-27T14:54+0300

2026-08-27T14:54+0300

2026-08-27T14:54+0300

нефть

россия

александр новак

минсельхоз

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Власти России в ходе совещания по ситуации на топливном рынке уделили особое внимание состоянию логистики и формированию запасов бензина, дизтоплива, авиакеросина, сообщило правительство РФ. Вице-премьер Александр Новак провел в четверг совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза, отраслевых компаний. "Отдельное внимание было уделено состоянию логистических цепочек и формированию запасов основных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива, авиационного керосина", - говорится в сообщении. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, россия, александр новак, минсельхоз