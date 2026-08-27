https://1prime.ru/20260827/vlasti-872733840.html
Власти уделили особое внимание формированию запасов топлива
Власти уделили особое внимание формированию запасов топлива - 27.08.2026, ПРАЙМ
Власти уделили особое внимание формированию запасов топлива
Власти России в ходе совещания по ситуации на топливном рынке уделили особое внимание состоянию логистики и формированию запасов бензина, дизтоплива,... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T14:54+0300
2026-08-27T14:54+0300
2026-08-27T14:54+0300
нефть
россия
александр новак
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872733840.jpg?1787831681
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Власти России в ходе совещания по ситуации на топливном рынке уделили особое внимание состоянию логистики и формированию запасов бензина, дизтоплива, авиакеросина, сообщило правительство РФ.
Вице-премьер Александр Новак провел в четверг совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза, отраслевых компаний.
"Отдельное внимание было уделено состоянию логистических цепочек и формированию запасов основных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива, авиационного керосина", - говорится в сообщении.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, александр новак, минсельхоз
Нефть, РОССИЯ, Александр Новак, Минсельхоз
Власти уделили особое внимание формированию запасов топлива
Власти уделили особое внимание формированию запасов бензина, дизтоплива и авиакеросина
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Власти России в ходе совещания по ситуации на топливном рынке уделили особое внимание состоянию логистики и формированию запасов бензина, дизтоплива, авиакеросина, сообщило правительство РФ.
Вице-премьер Александр Новак провел в четверг совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза, отраслевых компаний.
"Отдельное внимание было уделено состоянию логистических цепочек и формированию запасов основных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива, авиационного керосина", - говорится в сообщении.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.