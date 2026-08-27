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"Внуково" не отказывало в посадке самолету Nesma Airline - 27.08.2026, ПРАЙМ
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"Внуково" не отказывало в посадке самолету Nesma Airline
"Внуково" не отказывало в посадке самолету Nesma Airline - 27.08.2026, ПРАЙМ
"Внуково" не отказывало в посадке самолету Nesma Airline
Аэропорт "Внуково" не отказывал в посадке самолету Nesma Airlines, следовавшему из Шарм-эш-Шейха и ушедшему на запасной аэродром в Екатеринбург, сообщила... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T18:30+0300
2026-08-27T18:30+0300
бизнес
россия
екатеринбург
шарм-эш-шейх
москва
аэропорт внуково
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" не отказывал в посадке самолету Nesma Airlines, следовавшему из Шарм-эш-Шейха и ушедшему на запасной аэродром в Екатеринбург, сообщила воздушная гавань. Ранее сегодня Уральская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия из-за незапланированной посадки в Екатеринбурге рейса Nesma Airlines из Шарм-эш-Шейха и отменой его перелета в Москву. Пассажиры в соцсетях сообщали, что во время полета им заявили об отказе "Внуково" принять рейс. "О ситуации с рейсом NE 644 Nesma Airlines из Шарм-эш-Шейха в Москву. В аэропорту "Внуково" не было ограничений на прием и посадку воздушных судов... Официально сообщаем, что мы не отказывали данному борту в посадке во "Внуково", - говорится в сообщении авиагавани. Самолет Nesma Airlines совершил посадку в Екатеринбурге в 04:20 утра из-за ограничений по маршруту следования, добавили во "Внуково". Аэропорт отметил, что не располагает подтверждением факта объявления на борту об отказе "Внуково" принять рейс, но официально отказа не было. Также аэропорт указал на посадку в Екатеринбурге и другого рейса Nesma Airlines из Шарм-эш-Шейха. "В 02:46 в Екатеринбурге по указанным выше причинам сел рейс NE 646 той же авиакомпании, следовавший в Москву из Шарм-эш-Шейха. Этот борт вылетел в 07:57 из Екатеринбурга и приземлился во Внуково в 10:03", - добавляется в сообщении.
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бизнес, россия, екатеринбург, шарм-эш-шейх, москва, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Шарм-эш-Шейх, МОСКВА, аэропорт Внуково
18:30 27.08.2026
 

"Внуково" не отказывало в посадке самолету Nesma Airline

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" не отказывал в посадке самолету Nesma Airlines, следовавшему из Шарм-эш-Шейха и ушедшему на запасной аэродром в Екатеринбург, сообщила воздушная гавань.
Ранее сегодня Уральская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия из-за незапланированной посадки в Екатеринбурге рейса Nesma Airlines из Шарм-эш-Шейха и отменой его перелета в Москву. Пассажиры в соцсетях сообщали, что во время полета им заявили об отказе "Внуково" принять рейс.
"О ситуации с рейсом NE 644 Nesma Airlines из Шарм-эш-Шейха в Москву. В аэропорту "Внуково" не было ограничений на прием и посадку воздушных судов... Официально сообщаем, что мы не отказывали данному борту в посадке во "Внуково", - говорится в сообщении авиагавани.
Самолет Nesma Airlines совершил посадку в Екатеринбурге в 04:20 утра из-за ограничений по маршруту следования, добавили во "Внуково". Аэропорт отметил, что не располагает подтверждением факта объявления на борту об отказе "Внуково" принять рейс, но официально отказа не было.
Также аэропорт указал на посадку в Екатеринбурге и другого рейса Nesma Airlines из Шарм-эш-Шейха.
"В 02:46 в Екатеринбурге по указанным выше причинам сел рейс NE 646 той же авиакомпании, следовавший в Москву из Шарм-эш-Шейха. Этот борт вылетел в 07:57 из Екатеринбурга и приземлился во Внуково в 10:03", - добавляется в сообщении.
 
БизнесРОССИЯЕКАТЕРИНБУРГШарм-эш-ШейхМОСКВАаэропорт Внуково
 
 
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