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"Лукойл" запустил в Волгограде комплекс производства антифриза - 27.08.2026, ПРАЙМ
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"Лукойл" запустил в Волгограде комплекс производства антифриза
"Лукойл" запустил в Волгограде комплекс производства антифриза - 27.08.2026, ПРАЙМ
"Лукойл" запустил в Волгограде комплекс производства антифриза
"Лукойл" запустил в Волгограде комплекс производства антифриза, пластичной смазки и смазочно-охлаждающих жидкостей мощностью 70 тысяч тонн в год, сообщила... | 27.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-27T13:35+0300
2026-08-27T13:35+0300
бизнес
промышленность
волгоград
лукойл
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Лукойл" запустил в Волгограде комплекс производства антифриза, пластичной смазки и смазочно-охлаждающих жидкостей мощностью 70 тысяч тонн в год, сообщила компания. "В Волгограде "Лукойл" реализовал проект по производству пластичных смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей и антифризов - 70 тысяч тонн готовой продукции в год", - говорится в сообщении. Компания планирует выпускать более 230 наименований товаров, востребованных в горнодобывающей отрасли, металлообработке, машиностроении, при обслуживании транспорта и промышленного оборудования, уточняется в релизе. Отмечается, что для производства смазок на комплексе внедрена каскадная технология, позволяющая повысить эффективность и качество продукции. Кроме того, производство высокоавтоматизировано: предусмотрено роботизированное складское хранение, самозачистные трубопроводы и механизированная система выгрузки сыпучих компонентов. Инвестиционный проект реализуется с использованием механизмов государственной поддержки - специального инвестиционного контракта (СПИКа), а также соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), подчеркнули в компании. "Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
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бизнес, промышленность, волгоград, лукойл
Бизнес, Промышленность, ВОЛГОГРАД, Лукойл
13:35 27.08.2026
 
"Лукойл" запустил в Волгограде комплекс производства антифриза

"Лукойл" запустил в Волгограде комплекс производства антифриза и пластичной смазки

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "Лукойл" запустил в Волгограде комплекс производства антифриза, пластичной смазки и смазочно-охлаждающих жидкостей мощностью 70 тысяч тонн в год, сообщила компания.
"В Волгограде "Лукойл" реализовал проект по производству пластичных смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей и антифризов - 70 тысяч тонн готовой продукции в год", - говорится в сообщении.
Компания планирует выпускать более 230 наименований товаров, востребованных в горнодобывающей отрасли, металлообработке, машиностроении, при обслуживании транспорта и промышленного оборудования, уточняется в релизе.
Отмечается, что для производства смазок на комплексе внедрена каскадная технология, позволяющая повысить эффективность и качество продукции. Кроме того, производство высокоавтоматизировано: предусмотрено роботизированное складское хранение, самозачистные трубопроводы и механизированная система выгрузки сыпучих компонентов.
Инвестиционный проект реализуется с использованием механизмов государственной поддержки - специального инвестиционного контракта (СПИКа), а также соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), подчеркнули в компании.
"Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
 
БизнесПромышленностьВОЛГОГРАДЛукойл
 
 
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